Premieră pentru învăţământul constănţean. Case inteligente made in Liceul TELECOM

Premieră pentru învățământul constănțean. Case inteligente made in Liceul TELECOM

Zilele acestea, la Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații (TELECOM), se află în vizită o delegație de profesori din unități școlare din Portugalia, Spania, Germania, Italia, în cadrul singurului proiect de parteneriat strategic acordat unei unități de învățământ constănțene.Proiectul abordează o temă cu un mare impact - realizarea instalațiilor electrice de domotică, adică realizarea așa-numitelor „case inteligente”, pe care le vedem adesea prin filme, care ajută astfel la diminuarea cheltuielilor casnice, dar și un conform sporit.„Acest proiect are scopul de a oferi tinerilor absolvenți de învățământ tehnic șansa de a ocupa un loc de muncă mai bun pe piața muncii din România și din Uniunea Europeană. Suntem deosebit de bucuroși să fim gazdele primei reuniuni cu partenerii noștri, de-a lungul celor doi ani de proiect urmând să mai aibă loc alte șase întâlniri. Se dorește realizarea unui curriculum pe specializarea electric, în acest domeniu nou pentru noi, de domotică și propunerea introducerii lui pentru clasa a IX-a. Vom avea, de asemenea, deplasări ale cadrelor didactice la partenerul spaniol, dar și a unei grupe de 14 elevi, care vor studia alături de colegii lor spanioli”, declara, ieri, prof. Andra Șandru, directorul TELECOM, adăugând că, la finalul proiectului, vom putea vedea macheta unui apartament de două camere ale cărui procese casnice vor fi automatizate.„Românii sunt foarte primitori!“De asemenea, partenerii străini s-au arătat foarte încântați de ospitalitatea gazdelor de la Constanța.„Este o oportunitate minunată pentru noi, întrucât ne împărtășim experiențele și să vedem ceea ce este dincolo de Italia. Aș fi foarte încântată să îmi aduc elevii aici pentru a face schimburi de cunoștințe cu elevii români. Pentru că suntem parte a aceeași culturi europene și voi românii sunteți foarte primitori”, afirma Francesca D’Adamo, de la Școala Tehnologică Armellini din Roma (Italia).„Suntem parteneri cu acest liceu din anul 2007 și suntem foarte încântați să fim prezenți astăzi aici, pentru prima dată și sperăm să continuăm acest parteneriat și să construim ceva important împreună pentru toți elevii noștri”, declara Nilza Jardim (Portugalia).Echipa de proiect este formată din: manager de proiect - prof. Gabriela Ro-man, prof. Eugen Adrian Niță răspunde de domeniul electric, prof. Andra Șandru și prof. Elena Daniela Guradiu se vor ocupa de diseminarea proiectului, reponsabil financiar - Niculina Gîță, iar pe partea de IT va răspunde Cristian Cheran.„Mediul de afaceri trebuie să se implice!“Unul dintre partenerii foarte importanți ai proiectului este și Compania WATT UNIT SRL din Constanța, fără de care partea practică nu s-ar contura.„Cred că e normal ca tot ceea ce înseamnă mediul de afaceri să se implice în ceea ce înseamnă învățământ. Și atunci când dai de niște profesori care își doresc să schimbe ceva, cred că trebuie să-i sprijinim, dincolo de tot ceea ce înseamnă rațiuni economice, bănești. Noi suntem implicați și alături de universitate, într-un protocol asemănător: le luăm studenții, îi primim în practică, investim în ei, chiar am angajat dintre ei, și tocmai de aceea, când ni s-a adresat domnul profesor Niță, am zis de ce nu? Chiar nu m-a interesat nicio secundă chestiunea financiară. Nu suntem o companie mare, dar cât putem, ajutăm. Și zilele acestea avem cinci elevi de la acest liceu care studiază soluția de domotică a unui producător italian”, a explicat Dorin Delcă, reprezentantul WATT UNIT.v v vDelegația se va afla astăzi în vizită la Primăria Constanța.