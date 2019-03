Premieră pe ţară! Placido Domingo jr. va concerta la Teatrul „Oleg Danovski”

Premieră pe țară! Placido Domingo jr. va concerta la Teatrul „Oleg Danovski”

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” îi invită pe constănțeni, astăzi și mâine, de la ora 19.00, la un concert extraordinar în care va evolua, în premieră pe țară, Placido Domingo jr., alături de care se vor afla Alexandra Coman, Daniela Vlădescu, Ștefan Popov. Dirijorul acestui concert va fi Lucian Vlădescu, el fiind acompaniat de orchestra și corul instituției de cultură.







Născut în anul 1965, în Mexic, Placido Domingo jr. a fost expus de la o vârstă fragedă lumii muzicale, celor mai bune și reprezentative voci ale operei. În anii ‘80 și ’90, el a participat ca spectator la show-uri precum „Evita”, „Cats”, „Fantoma de la Operă”, „Sunset Boulevard” sau „Mizerabilii”, în Londra și New York, și s-a îndrăgostit iremediabil de acest gen muzical.

Artistul spune că, încă de când a început să studieze compoziție la conservatorul din Viena, la începutul anilor ’80, și-a dorit să scrie o operă adevărată de la cap la coadă, și nu doar cântece. Cel mai dificil i s-a părut, însă, să găsească o temă care să îl inspire și care să fie universală în conștiința culturală a publicului. Așa că alegerea lui „Dracula” a fost unanimă, iar după mai mult de un an și jumătate de muncă intensă și de multe ore petrecute la pian, a luat naștere musicalul „Vlad”.

O bună parte a vieții sale a petrecut-o în calitate de compozitor și producător muzical, iar în 2010, Placido și-a făcut debutul internațional în calitate de cântăreț. De-a lungul carierei de compozitor, a scris piese pentru artiști de calibru precum Michael Bolton, Riccardo Cocciante, Vanessa Williams, Sarah Brightman, Jose Carreras, Luciano Pavarotti, Leona Mitchell, Diana Ross, Alejandro Fernandez, Tony Bennett, și bineînțeles, Placido Domingo.







Directorul TNOBD, Daniela Vlădescu, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că Placido cântă pentru prima dată în România, urmând ca după Constanța să susțină un șir de spectacole în Craiova, București etc. Mai mult decât atât, el a fost încântat de orchestra de la malul mării, de cor, dar și de modul în care se lucrează aici.







„Am avut oportunitatea de a-l avea invitat la teatru pe Placido, iar acesta este un lucru destul de important, pentru că este un cântăreț și un muzician foarte bun și are o voce care ne amintește foarte bine de cea a tatălui său, Placido Domingo. Nu ne-am fi putut permite, însă, să-l avem în mijlocul nostru, dacă nu era mezzosoprana Alexandra Coman, care a venit cu această propunere, pe care noi am acceptat-o cu mare drag. Programul va fi atractiv pentru toată lumea. Artistul va cânta piese foarte cunoscute spaniole, mexicane. În plus, va cânta și arii de operetă, deci va fi un concert colorat și adaptat pentru un concert de primăvară și mai ales, pe gustul tuturor. Eu voi cânta cu el, în duet, un fragment din «Fantoma de la Operă». Sunt foarte încântată, pentru că este o voce foarte frumoasă, este un muzician bun, o persoană foarte deschisă și foarte caldă și eu cred că publicul va fi foarte încântat să aibă o astfel de prezență în sală, mai ales că rar ne putem permite să invităm artiști de talie mondială cum este el”, a precizat Daniela Vlădescu.