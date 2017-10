Premieră pe scena Teatrului de Stat. „Nunta lui Figaro“ ajunge la Constanţa

Premieră pe scena Teatrului de Stat. „Nunta lui Figaro“ ajunge la Constanța

Ieri, Dana Dumitrescu, director artistic al TSC, se declara foarte încântată de colaborarea cu regizorul Cristian Ioan.Regizorul Cristian Ioan a fost, până luna trecută, directorul Teatrului Național din Târgu Mureș, iar în palmaresul său am regăsit numeroase montări regizorale atât în țară, cât și în străinătate. „Eu sper ca aceasta să fie una dintre întâlnirile fericite din cariera mea, dar și din istoria Teatrului de Stat din Constanța”, declara ieri Cristian Ioan.„Pentru mine, până acum o lună, acest teatru a fost o necunoscută. Nu văzusem niciun spectacol al Teatrului de Stat din Constanța nicăieri, știam de pe net cine sunt actorii, pe majoritatea nu-i cunoș-team. Dar văzând repertoriul pe anul acesta, mi-am dat seama că acești oameni vor să facă lucruri interesante. Pentru că după aceas-tă capodoperă a lui Beaumarchais urmează o altă capodoperă, a lui Cehov. E mare lucru să existe într-un oraș un teatru ambițios”, a mai adăugat același interlocutor.Revenind la piesa de astă-seară, „Nunta lui Figaro”, regizorul a catalogat-o ca fiind foarte complicată, pentru că toate cele cinci acte se întâmplă în cinci decoruri diferite „și nu este ușor pentru un teatru în ziua de astăzi să investească într-o asemenea întreprindere arhitecturală. Așa că am încercat să găsim o modalitate care să reunească toate cele cinci spații de joc și eu zic că, pe undeva, am atins acest punct. Acest gen de piesă presupune multe pretenții și ce ne-a reușit până în momentul acesta este risipa de fantezie”, a conchis Cristian Ioan.O capodoperă semnată Beau-marchais recunoscută mai bine ca operă, spectacolul de teatru „Nunta lui Figaro”, în traducerea Andei Boldur, cuprinde cinci acte de-a lungul a aproape două ore și jumătate, la realizarea căruia își aduc contribuția 13 actori. Repetițiile la montarea constănțeană au început pe 12 februarie, „pentru că atât ne-a lăsat condiția materială, condiția de timp fizic. Pentru că vă mărturisesc că aș mai fi repetat vreo trei luni la piesă, dacă am avea posibilitatea. Dacă am trăit într-un teatru ideal, poate chiar șase luni aș fi repetat. Din păcate, nu se mai poate”, a mărturisit regizorul.Dana Dumitrescu presupune că montarea s-a comprimat într-o lună pentru că regizorul este chemat și în alte locuri. „Și încearcă să se împartă, pentru a câștiga și de colo și de colo, banii fiind foarte puțini. Toți ne-am dori repetiții mai lungi, dar din păcate regizorii sunt mereu în viteză, aceasta fiind modalitatea lor de existență”, a mai adăugat directorul artistic.Întrebat dacă au mai existat spectacole la pregătirea cărora s-a lucrat în timp oarecum record, consultantul artistic Anaid Tavitian ne-a declarat că de dată mai recentă ar fi „Desculț în parc”, în regia lui Liviu Manolache și care, de altfel, se joacă cu sala plină. Tot consilierul Tavitian afirma că e foarte important să ai norocul unui text gene-ros, iar cu o distribuție bună se pare că nu există un termen anume „de predare” către public. „Iar regizorul Cristian Ioan are marele atuu de a fi înainte de toate actor. A fost coleg de generație cu Dan Condurache, Maria Ploae, Horațiu Mălăele”, a mai adăugat consultantul artistic.Din distribuția noului spectacol fac parte Bogdan Caragea, Luiza Sariva, Tani Ștefu, Luiza Martinescu Toma, Cristina Oprean, Roman Florentin, Laura Crăciun, Lana Moscaliuc, Cosmin Mihale, Ionuț Alexandru, Dan Cojocaru, Alexandru Iacov și Daniela Ivanciu.Din 25 martie, regizorul Dominic Dembinski se va afla la Constanța pentru a monta piesa „Trei surori” de Cehov, în colaborare cu scenografa Eugenia Tărășescu Jianu.