Premiera „Omul, bestia şi virtutea“, dedicată Zilei Mondiale a Teatrului

Premiera „Omul, bestia și virtutea“, dedicată Zilei Mondiale a Teatrului

Noua producție pe care Teatrul de Stat din Constanța se pregătește să o ofere publicului constănțean sâmbătă, 27 martie, vrea să fie o sărbătorire a Zilei Mondiale a Teatrului. „Omul, bestia și virtutea” are la bază lucrarea, scrisă în 1928, a lui Luigi Pirandello, cunoscut dramaturg, romancier, eseist, om de teatru, în traducerea lui Petre I. Sturdza. Conform declarației regizorului Bogdan Caragea, care mai semnează și ilustrația muzicală, dar interpretează și un rol, această premieră privește omul într-o „trifațetă” care definește putințele și neputințele noastre. „Antipatii, amuzament, durere, dramă… Și pe care publicul am vrea să o înțeleagă ca pe o comedie”. Alexandru Mereuță, interpretul Farmacistului, mărturisea ieri că echipa a pornit cu mult elan, a întâmpinat unele piedici, chiar și economice, în materie de decor și colaborări. „Chiar eu sunt unul dintre fericiții colaboratori care putea să fie salariat, dar m-a restructurat cineva de sus. Așa a fost conjunctura politico-economică a crizei”, a strecurat, în elogiul său adus regizorului, venerabilul actor constănțean. Despre Geo Dobre, interpretul Marinarului, s-ar putea spune că nu este străin de tipologia personajului său, fiind atras de această profesie pe care a experimentat-o timp de aproape un an, ca stagiar la Constanța, când plănuia să dea la Școala Superioară de Marină. Cunoscut mai ales din distribuția filmelor regizate de Sergiu Nicolaescu, precum „Noi cei din linia întâi”, „Carol I”, actorul s-a declarat fericit de împlinirea de a urca pe scena constănțeană. „Pirandello nu-și asumă responsabilități filosofice, deci n-o să găsiți așa ceva. Bogdan și-a dorit să transmită publicului spectator o stare de spirit pe care o trimite prin autor viața însăși. Arta trebuie să exprime viața, zicea Pirandello și aici, în această piesă, lasă personajele să-și dezlănțuie instinctele pasionale. Toată lumea trăiește la nivel meridional”. Rolul domnului Paolino, interpretat de Adrian Dumitrescu, este, în opinia actorului, unul de anduranță. „Pentru mine a fost chinuitor, dar cum meseria noastră este pe cât de chinuitoare, pe atât de frumoasă, sperăm să vă placă ce veți vedea!”. Celor prezenți, ieri, la conferința de presă ce a anunțat premiera li se vor alătura pe scenă Liviu Manolache, în rolul Doctorul Nico Polejo, Andrei Cantaragiu – Giglio, elev, Florentin Roman – Belli, elev, Bogdan Bucătaru - Nono, fiul soților Perella, Luiza Sarivan – Doamna Perella, Cristina Oprean - Rosaria, servitoarea profesorului Paolino, Luiza Martinescu - Grazia, servitoarea căpitanului Perella. Scenografia este semnată de Eugenia Tărășescu Jianu, mișcarea scenică, de Călin Hanțiu, regia tehnică - Daniela Ivanciu, sufleor – Cătălina Belemei. Nu ne rămâne decât să le urăm succes actorilor, iar piesei, o viață mai lungă decât au avut predecesoarele premiere!