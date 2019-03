Premieră la Teatrul „Căluţul de mare“. „Lebedele“ lui Andersen vin să încânte constănţenii

Premieră la Teatrul „Căluțul de mare“. „Lebedele“ lui Andersen vin să încânte constănțenii

„Lebedele“ este noua premieră pe care actorii Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare“ o vor prezenta publicului constănțean, duminică, 24 martie, de la ora 11.30. Conform echipei care a dus la bun sfârșit acest spectacol, „Lebedele” este o adaptare neconvențională, dar plină de sensibilitate și profesionalism, realizată după minunatul basm al lui Hans Christian Andersen, regia și scenariul fiind semnate de Cristian Mitescu, actor, scenarist și regizor de teatru de animație.







Decorurile sunt lucrate de scenografa Eugenia Tărășescu Jianu, coloana sonoră este coordonată de compozitorul Alexandru Berehoi, iar coregrafia îi aparține lui Ionuț Sergiu Anghel. Din distribuție fac parte: Daniela Vlad, Clara Ghiuvelechian, Lică Gherghilescu, Daniel Minciună, Andrei Stroescu, Arina Cojocaru, Tiberiu Roșu, Rovena Paraschivoi. Secretarul literar al teatrului, Anaid Tavitian a declarat că textul este foarte ofertant, mai ales că foarte puțini regizori pot aborda povestea lui Andersen, datorită complexității ei.







Regizorul Cristian Mitescu a declarat că, din punctul lui de vedere, această poveste este scrisă pentru teatrul de animație și că multitudinea transformărilor și planurile de joc se pot realiza, doar cu ajutorul mijloacelor teatrului de animație.

„În acest spectacol se râde, se plânge, se trece prin foarte multe stări emoționale. În această poveste sunt foarte multe personaje, foarte multe transformări și situații, de care eu m-am folosit, iar scenariul este cât se poate de modern și actual. Desigur, am păstrat povestea clasică a autorului, dar am intervenit și am inventat personaje. De asemenea, și scenografia este foarte elaborată, așa că pe scenă vom avea 42 de păpuși, 15 costume, sunt opt tablouri, deci a fost o muncă fantastică, atât din punct de vedere scenografic, cât și al producției, care a durat aproximativ două luni și jumătate în ateliere”, a precizat regizorul.













„Nu îmi plac rolurile pozitive“







Chiar dacă nu îi plac foarte mult rolurile pozitive, actrița Daniela Vlad a interpretat în piesa mai sus menționată unul dintre ele. „Nu îmi plac rolurile pozitive, pentru că mi se par ingrate și călcate în picioare de celelalte personaje. Personajul pozitiv se încadrează în spațiul comic și sunt o grămadă de factori care îl îngroapă și trebuie să te lupți foarte mult pentru el, ca să aibă impact la public. De data aceasta, joc un personaj foarte complex, dar încă mă lupt cu el și încerc să-l înțeleg. Mie îmi este foarte ușor să joc roluri negative, pentru că ai posibilitatea de a te juca. Într-un personaj pozitiv, însă, trebuie să joci foarte simplu, să fii foarte real, să-ți păstrezi linia și mai ales să faci față situațiilor comice”, a explicat actrița. În plus, a declarat actorul Tiberiu Roșu, în acest spectacol, actorii cântă și dansează pe un text care a fost scris în versuri.







La rândul său, directorul teatrului, Romică Stan a spus că decizia de montare a premierei piesei „Lebedele” a fost luată în consiliul artistic, în luna octombrie a anului trecut. „În anul 2018, actorii noștri au jucat 192 de spectacole, dintre care 179 la sediu, deci a fost o activitate destul de bogată. Am organizat spectacole atât duminica, cât și în cursul săptămânii cu școlile și grădinițele. Anul trecut au fost trei premiere și o refacere, iar anul acesta în programul meu de management am în plan două premiere și probabil trei refaceri, dar nu pot vorbi mai mult pentru că nu este aprobat, încă, bugetul”, a încheiat el.