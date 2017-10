Premieră la Constanţa: Peter Guth a umplut Casa de Cultură, până la refuz

1

Concerte de Craciun...

Mai umblati pe la spectacole !!! In Constanta, din 1994 exista traditia concertelor de Craciun sustinute de Filarmonica Marea Neagra si apoi de Teatrul National de Opera si Balet !!! In fiecare an se ofera cate 3 spectacole cu sala ARHIPLINA !!! Iar membrii orchestrei au la activ turnee in USA,Canada, Bermuda, Coreea de Sud si Europa, cu cronici muzicale la superlativ. Dirijorul Radu Ciorei este singurul muzician roman,alaturi de Gheorghe Zamfir, care a concertat la celebra sala Olympia din Paris ! Dar...nimeni nu e profet in tara lui, iar snobismul...