Premieră la Cityplex Constanţa: "Te măriţi cu mine?"

Premieră la Cityplex Constanța: "Te măriți cu mine?"

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Începând de vineri, 4 mai, con-stănțenii se pot delecta cu o come-die romantică ce îi are ca protagoniști pe Jason Segel, Emily Blunt.În producția americană „Te măriți cu mine?”, Tom Solomon îi declară iubire veșnică frumoasei Violet Barnes și o cere în căsătorie la un restaurant, într-un cadru romantic, organizând ulterior o petrecere de logodnă la care este invitată toată familia. Nunta se amână an după an din cauza lipsei de timp a partenerilor și din cauza obstacolelor profesionale care intervin. Violet se înscrie într-un program cu o durată de doi ani la Universitatea din Michigan, după care obține o promovare de la șeful ei Winton Childs și este forțată să se mute în alt oraș, iar oficializarea relației rămâne tot timpul în plan secund, dorința de a fructifica oportunitățile profesionale fiind mai puternică decât dorința de a întemeia o familie. Tensiunile din cuplu se amplifică, chiar dacă sentimentele rămân la fel de puternice, iar componenții vârstnici ai clanului mor înainte ca tinerii logodnici să își pună în sfârșit pirostriile. Presați de părinți să stabilească data nunții, Tom și Violet trebuie să se lămurească ce vor cu adevărat de la viață și să își fixeze prioritățile fiindcă cinci ani de logodnă reprezintă o perioadă mult prea lungă pentru oricine.