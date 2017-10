Premieră în învăţământ. Încep înscrierile la clasa 0

Premieră în învățământ. Încep înscrierile la clasa 0

Teoretic, săptămâna aceasta și până pe 15 decembrie, este programată înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau, cum a mai fost denumită, clasa zero.Tot teoretic, până pe 6 mai 2011, printr-o adresă transmisă Inspectoratului Școlar Județean Constanța de către Ministerul Educației, ar fi trebuit să existe o statistică a numărului de copii ce urmează a fi înscriși în clasa I.Așadar, conform statisticilor ISJ Constanța, comunicate de inspectorul general prof. dr. Aliss Andreescu, 7.805 copii constănțeni împlinesc vârsta de 6 ani până la 15 septembrie 2012, ceea ce presupune că vor exista 312 clase pregătitoare. În unitățile de învățământ, sunt disponibile 292 de clase, iar în grădinițe, 30 de săli. În ceea ce privește educatorul-învățător, la anul vor exista 314 cadre apte să școlească elevii clasei 0.Cine intră în clasa 0La această oră, informațiile legate de locul unde își vor desfășura cursurile micuții clasei 0 sunt vagi. Din discuțiile purtate cu directori de școli constănțene, am aflat că în anul școlar 2012-2013 clasa 0 și clasa I vor coexista, în sensul că clasa 0 se va desfășura tot la grădiniță, substituind grupa pregătitoare. „Cel mai probabil din anul școlar 2013-2014 vom asista la primele generații de elevi care vor petrece cinci ani împreună cu aceeași învățătoare”, a declarat pentru „Cuget Liber” prof. Mirela Stoica, directorul Școlii cu clase I-VIII nr. 7 „Remus Opreanu”.Pe de altă parte, Luminița Radu, directorul Școlii nr. 10 „Mihail Koiciu”, ne declara că părinții au început să se intereseze de înscrierile în clasa I, prea puțin de clasa 0, fiindu-le oferite în acest sens cererile tip. „Dar acest lucru se va întâmpla la începutul anului viitor, când vom avea și metodologia de înscriere”.Așadar, vor începe obligatoriu școala în clasa zero micuții născuți în 2006, indiferent dacă au fost sau nu la grădiniță în grupa pregătitoare, iar copiii născuți în 2005, dar care acum sunt la grădiniță, nu vor fi înscriși în clasa zero, ci în clasa I. Totuși, părinții ai căror copii vor împlini șase ani între 15 septembrie și 31 decembrie 2012 vor avea de ales între a-și da micuțul în clasa pregătitoare sau a-l ține încă un an la grădiniță, în grupa mare.Cel mai probabil, grădinițele vor mai avea, din următorul an școlar, doar grupele mică, mijlocie și mare.În maxim trei luni urmează ca Ministerul Educației să dea publicității curriculumul pentru clasa 0 și atunci vom afla dacă micuții doar se pregătesc de școală sau vor fi școlari în toată puterea cuvântului, adică vor primi calificative și li se vor pune absențe dacă lipsesc.