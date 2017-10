Premiera de la Cityplex Tomis Mall – „Mizerabilii“

De vineri, 25 ianuarie, rulează la Cityplex Tomis Mall adaptarea pentru marele ecran a muzicalului ce face în continuare senzație pe scenele din toată lumea după 27 de ani, cu 60 de milioane de spectatori și fiind jucat în 21 de limbi pe tot globul.Regizat de Tom Hooper, câștigător al premiului Oscar pentru „The King’s Speech”, filmul este o producție Working Title/Cameron Mackintosh și are o distribuție de staruri formată din Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Eddie Redmayne, Aaron Tveit, Samantha Barks, Helena Bonham Carter și Sacha Baron Cohen.„Mizerabilii” este povestea captivantă a unui destin frânt de vise destrămate, un testament atemporal despre iubire neîmpărtășită, pasiune, sacrificiu și mân-tuire. Jackman este Jean Valjean, pușcăriașul veșnic vânat de nemilosul polițist Javert, interpretat de Crowe. Când Valjean va accepta să aibă grijă de Cosette (Hathaway), fiica lui Fantine, viețile lor se vor schimba pentru totdeauna.Spectatorii constănțeni au ocazia să trăiască o experiență cinematografică unică alături de o constelație de staruri care vor interpreta unele din cele mai îndrăgite și mai cunoscute melodii din lume precum „I Dreamed a Dream,” „Bring Him Home,” „One Day More” și „On My Own.”