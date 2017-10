Premianta de la Liceul Internaţional vrea să rămână în ţară

Premianta de la Liceul Internațional vrea să rămână în țară

Ieri, conducerea Liceul Internațional de Informatică din Constanța a organizat o conferință pentru a o felicita pe eleva Cristina Denisa Roșu, care a câștigat, recent, medalia Word Gold la examenul „English for Business” (engleză pentru afaceri), organizat la nivel mondial de instituția „London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board” (LCCI). Ziua a coincis cu împlinirea vârstei de 18 ani, ocazie cu care directorii liceului și profesorii au felicitat-o pe Cristina, aducându-i și un tort. Tânăra are în palmares și alte premii, printre care locul doi la concursul național de limbă spaniolă, iar profesorii au doar cuvinte de laudă despre ea. „Am predat engleza la clasa unde învață Cristina timp de trei ani, și pot spune că ea muncea foarte mult. Pe lângă limba engleză, ea mai știe bine și spaniola și turca“, a spus directorul educațional al Liceului Internațional de Informatică, Aktaș Nizamettin. În urma concursului de la Londra, Cristina a câștigat, pe lângă medalia de aur, și o bursă prin care Camera de Comerț din Londra îi va plăti fetei toate costurile pe care le implică urmarea unei facultăți. Ea a aflat de concurs de la profesoara Florina Niculescu, care predă în cadrul „Clubului Britteen“ ce se desfășoară la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”. Fiind în clasa a XII-a, Cristina se gândește deja la continuarea studiilor, având gânduri mari. „Aș vrea să mă axez pe afaceri externe sau diplomatice, însă nu vreau să urmez o facultate în străinătate, vreau să rămân în țara mea. Iar pentru că ei îmi vor plăti o facultate, cred că o voi face, în același timp, și pe a doua“, a spus Cristina.