Pregătiri pentru școală. Ce scenariu vor adopta unităţile de învăţământ constănţene

Cât de pregătite sunt unităţile de învăţământ de la malul mării? Am discutat pe marginea acestui subiect cu câțiva directori de instituții.





Prof. Sorina Eftimi a declarat că, în ceea ce privește Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, unitatea este pregătită pentru întâlnirea cu elevii, preconizată pentru data de 8 februarie.





Directorul Colegiului Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”, prof. Anamaria Ciobotaru a precizat că, din informația primită, începând cu 8 februarie, dacă evoluția pandemiei se menține ca în ultimele săptămâni, elevii se vor întoarce în clase. Cele trei scenarii anunțate sunt: scenariul verde - toți elevii merg la școală, în scenariul galben se deschid grădinițele, clasele I-IV, VIII și XII/XIII, iar restul rămân în online. În scenariul roșu, adică rata de infectare peste 3 la mia de locuitori, rămân deschise doar grădinițele și clasele primare. „Dacă rata ajunge peste 6 la mia de locuitori, localitatea se carantinează și învățământul trece cu totul în online. Noi suntem pregătiți pentru începerea școlii. Foarte probabil vom merge pe scenariul 2. Ceilalți elevi vor derula procesul instructiv-educativ în online, ca și până acum. Vom vedea, totul depinde de situația epidemiologică. Desigur, noi ne dorim ca toți elevii să fie în clasele lor, adică scenariul verde”, a precizat cadrul didactic.





Pentru că în scurt timp universităţile vor finaliza primul semestru şi sesiunile de examene se vor finaliza şi ele, şi studenţii trebuie să ştie cum vor învăţa începând de luna viitoare.





Rectorul Universităţii Maritime Constanţa, prof. univ. dr. ing. Violeta Ciucur ne-a declarat că vor organiza o întâlnire pentru a discuta cum se va desfășura activitatea didactică pe semestrul al doilea. „Vă reamintesc că Universitatea Maritimă a organizat în luna mai activitățile didactice practice, laboratoarele, faţă în față, organizând foarte atent acest proces şi respectând toate restricțiile. Pentru primul semestru al anului universitar actual, am organizat, în premieră, cred, un sistem hibrid. Astfel, în primele şase săptămâni toate activitățile teoretice, şi, apoi în următoarele şase săptămâni pentru toate activitățile practice. Situația epidemică din Constanța nu ne-a permis, am avut răspuns negativ privind întâlnirea în laboratoare în regim faţă în faţă şi atunci am desfășurat laboratoarele cu prezenţa profesorului în laborator, cu ajutorul unei camere web, în direct cu studenţii din grupa respectivă. Studenții urmăresc şi participă activ la aceste activităţi interactive profesor-studenţi. Oricum, noi suntem pregătiți pentru toate cele trei scenarii amintite zilele acestea de ministrul Educaţiei”, a adăugat rectorul.





Potrivit inspectorului şcolar Marinela Mrejeru, unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Constanţa sunt pregătite pentru reluarea cursurilor în format fizic, începând cu cel de-al doilea semestru al acestui an şcolar. „În ceea ce priveşte scenariul de funcţionare, acesta va fi stabilit în funcţie de rata incidenţei cumulate privind infectarea cu Covid-19, care se va înregistra la nivelul fiecărei localități din județ. Momentan, nu există o decizie de acțiune pe plan local. Aceasta se va adopta, cel mai probabil, în perioada următoare, în funcție de datele statistice privind situația epidemiologică de la nivel central, respectiv local”, a precizat aceasta.