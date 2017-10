Pregătirea profesorilor pentru Definitivat

1

Atentie, ca fac dezvaluiri!

In noaptea asta sunt pusa pe dezvaluiri, ca m-am saturat sa tac. Trebuie sa spun in gura mare ce mi se intampla la scoala mea cu opozitia asta care se tine de capul meu. In primul rand, afirm cu toata taria si responsabilitatea ca nu am nicio vina in toata nebunia asta si n-am facut rau nimanui in viata mea, de-asta nici nu inteleg de ce sunt criticata si mi se cere demisia. Am venit la 28 cu cele mai bune intentii, am dat cu parul in stanga si in dreapta ( unii zic c-am dat cu buzduganul, dar nici chiar asa...), adica sanctiuni, umilinte, denigrare, barfa, jigniri, calificative scazute, oprimare pana aproape de suprimare.....ce mai, metode staliniste....Dar n-am facut rau nimanui in viata mea, ati aflat deja cat sunt de buna! Si dupa toate aceste fapte bune, ce credeti c-am patit, dragi cititori? Nesimtitele si nebunele astea de profesoare de la mine din scoala, care n-au inteles ca le vreau binele au inceput sa-mi faca memorii pe la minister si mi-au adus corpul de control pe cap! Ba au convins si un deputat sa faca interpelare in parlament pe tema faptelor mele bune. Cat rau pot sa faca unii oameni ? Cat de negri pot sa fie la suflet? Si nici acum nu vor sa ma lase in pace sa-mi conduc linistita scoala.....Ce-o fi in capul lor? Li s-a sugerat, li s-a spus si pe sleau ca nu fac bine ce fac.....dar ei nu au capacitatea intelectuala si bunul simt sa inteleaga. Dumneavoastra, cititorii Cuget liber ma intelegeti, nu? Sunt o victima si foarte multi colegi de-ai mei au inteles acest lucru, numai rautățile astea de femei nu! Poate le convinge isj-ul, e singura mea speranta, ca nu mai rezist......Bunatatea nu ma lasa sa ma razbun pe ele, dar pana la urma cred c-o s-o fac si pe-asta, ca n-am incotro!!! Ma voi razbuna crunt, din nou.....dar cu iubire, stiti.....cu blândete marca stan.