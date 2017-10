Prefectul Culeţu i-a confruntat pe profesori cu propria lor impotenţă

La ședința cu directorii

Prefectul Culețu i-a confruntat pe profesori cu propria lor impotență

Dacă s-ar fi știut că va fi atât de acid și dur, cu certitudine prefectul Dănuț Culețu n-ar mai fi fost invitat la prima ședință cu directorii din acest an școlar ce a avut loc, ieri, la Palatul Copiilor. Nici nu i-a fost rostit bine numele, în calitatea sa de invitat de onoare, că a și început: „Îmi exprim totala nemulțumire vizavi de rezultatele învățământului constănțean. Dacă dăm un concurs pentru ocuparea unui post la Prefectură, cu greu găsim un om calificat“, și-a luat avânt Dănuț Culețu. Zbang! Ca să nu mai potopească așa dintr-un început, inspectorul școlar ge-neral Marian Sârbu s-a gândit că mai bine ar fi să se vizioneze raportul de activitate pe anul școlar 2006-2007. Bună găselniță Power Pointu’ ăsta! Ca și cum nimic nu l-ar fi impresionat, prefectul n-a luat pauză și a continuat: „Dincolo de ce s-a prezentat și de eforturile investiționale, lucrurile stau altfel. E inadmisibil ca foarte multe școli să nu aibă autorizație sanitară de funcționare. Să n-aibă apă?!? De asemenea, mă îngrijorează foarte tare calitatea actului de învățământ, abandonul școlar, părinții care au plecat prin străinătate și au lăsat copiii singuri“. Din sală, murmurul profesorilor se întețea: „Și noi ce vină avem că le pleacă? Ce să le facem noi?“. Și prefectul continuă: „Noi suntem vinovați că nu-i integrăm pe romi. Chiar dacă ceea ce fac acești oameni este inadmisibil! A doua întrebare pe care ne-o adresează comunitatea Uniunii Europene este «Ce programe aveți pentru romi?»”. Altă nemulțumire: „Ar trebui să ne gândim mai serios la cei care ies de pe băncile Școlilor de arte și meserii. Șantierele se plâng că este mult prea departe ce se face în școli față de ceea ce se cere la locul de muncă. În loc să le prezinte ultimele noutăți, copiii învață materii de-acum 30 de ani. Pentru mine este o enormă îngrijorare”. I-a întrebat pe toți cei prezenți de ce nu se încearcă realizarea unor ore mai atrăgătoare, chiar interactive, care să-i atragă pe elevi, să-i antreneze, să le țină trează atenția. Consideră inadmisibil ca actualele generații de copii să aibă drept modele de viață un Gigi Becali sau o Monica Bârlădeanu. „Ce ar trebui făcut pentru a se stopa fenomenul de masă al meditațiilor? Nu înțeleg unde se oprește neștiința elevului și unde e… a profesorului. Nu spun ce, ca să nu jignesc pe nimeni!“, s-a străduit prefectul să fie gentil. Ca în final, apoteotic, să-i roage pe toți să nu-l ia drept avocatul diavolului, dar îi roagă să se gândească foarte serios la calitatea învățământului constănțean. N.R. - „Să discutăm sincer și deschis!“ a fost rugămintea expresă și permanentă a prefectului. Asta sună exact ca-n unele show-uri de divertisment la televizor, când invitatul este rugat să confirme o bârfă „că și-așa nu ne-aude nimeni!“. „Să specializăm școlile!” În replică la una din afirmațiile prefectului Dănuț Culețu, Rodica Constantin, directoarea Centrului de resurse și asistență educațională, instituție relativ recent înființată, a exemplificat că prin activitatea acestui centru se încearcă găsirea de soluții la multitudinea de probleme pe care le ridică actualele generații de elevi, printre care și mult discutata categorie de abandon, nou apărută, cea a copiilor cu părinți plecați în străinătate. Mai la concret, așa cum de altfel îl cunoaștem, Gheorghe Gavrilă, directorul Grupului Școlar de Electrotehnică și Telecomunicații, a ridicat problema bramburelii din sistemul de învățământ: „Unii gândesc programa școlară, alții stabilesc strategiile, ca alții să aloce banii. Nu există o coerență la nivel guvernamental”. Cât despre colaborarea cu agenții economici angajatori, fiind directorul unui liceu care scoate generații de profesioniști, prof. Gavrilă i-a adus la cunoștință prefectului că nici aceștia nu se implică efectiv, ba mai mult, nu-i primesc nici măcar în practică. „Singura soluție este specializarea școlilor. Liceul Agricol să scoată meseriași în agricultură, cel de Electrotehnică așijderea, așa încât și agenții să-și îndrepte atenția spre ce-i interesează!“. Rușinică! 