Predare de ştafetă la rectoratul „Andrei Şaguna”

andrei spaguna

mentionez ca sunt absolvent al unei facultatui din aceasta universitate din 2007.Ce sa spun in cei patru ani de facultate nu am putut sa scap de senzatia ca urmez un liceu la seral.Cursuri numai dupa amiaza colegi numai tinerei de peste 40 de ani ,obositi si obosite de pe la casieriile primariei sau ai diferitelor deconcentrate..samd,mai un politist sau militar in cautare de ceva cu care sa isi ocupe timpul liber sau o fatuca...ce sa mai zic..cei tinerei ca pregatire mediocru spre mediu cca 20 la suta iar restul vai mama lor.Am avut un coleg care nu stia cat reprezinta doua treimi din 10.Asta e nivelul studentilor ca sa nu mai zic al absolventilor.Intrebare pentru domnul rector?In ultimii 10 ani cati dintre absolventii acestei universitati,sa zicem licentiati in drept au intrat la I.N.M. Sau au ocupat o functie ulterior terminarii studiiilor.Raspuns ..NICI UNUL. Eu personal am invatat dar daca ar fi sa fiu evaluat de o Univ Mare gen Iasi Buc cred ca as obtine rezultate ,subtirele,.Calitatea invatamantului este proasta desi la examene nu se tolereaza copiatul.Cred ,in incheiere ca studentul de 10 de la saguna este unul de max 5 la o univ. gen iasi .Asta este o afacere.In incheiere voi cita un mare psihiatru ,ficior arman di anami, cari multu ,agudi, tru giunami muleri tiniri of cause Magnificul Aurel Papari...,daca va inchipuiti ca univ andrei spaguna este o vaca de muls..aflati ca doar eu pot sa o fac.,,,,S-benadze armaname..HUUUOOOO SI RUSINE.