Predare de ștafetă a performanței în limba germană la Colegiul „Mircea cel Bătrân”

O altă activitate premiată a fost Concursul județean „Spass auf Deutsch”, organizat de CNMB, dar şi examenul Deutsche Sprach Diplom, pentru elevii care abia au început studierea limbii germane.





La eveniment au fost prezenţi Saskia Schmidt, responsabila Departamentului Cultural al Ambasadei Germaniei la Bucureşti, şi Fabrice Liesegang, consilier de specialitate pe probleme de limba germană pentru Sudul şi Estul României şi pentru Republica Moldova.





Cei doi oaspeți s-au declarat încântați de colaborarea cu această prestigioasă instituție de învățământ constănțean concluzionând că „Mircea” este, de fapt, un stil de viață, în care constante sunt profesorii, iar variabile sunt elevii.



Un concurs care dezvoltă competențele interculturale ale elevilor



Elevii mirciști din grupele de studiu al limbii germane participă în fiecare an la proiectele și concursurile internaționale organizate de landul german Renania de Nord-Westfalia.







La cea de-a 68-a ediție a concursului internațional „Întâlnire cu Europa de Est“ au participat mii de elevi din școlile și liceele din Germania și din Europa de Est și de Sud-Est sub mottoul „O Europă de vis!”. De la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța au participat 28 de elevi, coordonați de profesorii Cora Simona Târhoacă și Laurențiu Diamandi. Scopul acestui concurs a fost dezvoltarea competențelor interculturale ale elevilor participanți, care au demonstrat în proiecte literare și artistice faptul că tânăra generație nu are doar o gândire pro-europeană, ci și participă activ la crearea unei Europe unite.





În ultimii doi ani, Colegiul „Mircea” a obținut Marele Premiu pentru proiectul literar iar acum, la aniversarea împlinirii a 125 de ani de existență a colegiului, s-au alăturat încă cinci premii I (premii I individuale au obținut elevele Todie Maria-Ruxandra, IX D, Mîță Daria Maria, IX F, Nistor Anne-Marie Denisa, IX F, Durea Flavia Cristiana, XI F, premiul I pe grupe au obținut Bărbulescu Maria-Cristina, Bucur Teodora și Chivu-Miron Iarina, XA).





Iată că stând acasă, fără a fi supravegheați de profesori, elevii s-au implicat și au realizat proiecte individuale foarte interesante după cum aveau să ne declare.





Daria Mîță a ales să participe la acest proiect pentru că a fost visul ei să ajungă la profilul bilingv al Colegiului „Mircea” și nu a vrut să lase să se destrame. „Așa că am ales să muncesc pentru ce-mi doresc. Limba germană din punctul meu de vedere este de viitor așa că mă ocup de pe acum de aprofundare. Am ales ceea ce mă pasionează, un proiect pe bază de artă plastică și geografie. Și chiar dacă am muncit într-un an greu până la urmă m-am descurcat. Iar libertatea de a-ți alege ce-ți place îți dă și puterea de a te duce unde vrei”.





Pasionată de limba germană și prin prisma unei tradiții de familie, Flavia Durea recunoaște că cele șase ore de limba germană pe săptămână în cei șase ani de „Mircea” o determină să nu rateze provocările. Mai ales că își dorește pe mai departe, la fel ca sora ei, să studieze medicina în Germania. Ea a participat la concurs cu o scurtă nuvelă și este încântată de acest premiu foarte important pentru CV-ul ei pe mai departe. „Pentru mine Colegiul «Mircea» este un stil de viață, de care o să mă despart cu greu la anul”.





Reprezentanta singurei echipe care a participat la concursul „Întâlnire cu Europa de Est”, format din trei colege, Teodora Bucur declara că și-au propus să promoveze România din punct de vedere economic, politic și istoric. „Am realizat chiar și o machetă de forma României, pe care am trimis-o fizic în Germania. Ne-am bucurat și de sprijinul profesoarelor de română și istorie. Consider că este ceva ce definește Colegiul «Mircea» - dorința profesorilor de a-și împărtăși cunoștințele cu elevii”.



Pasionată în egală măsură de arta plastică și de limba germană, Maria Ruxandra Todie a fost încântată să le îmbine pe amândouă. „Mi-ar plăcea ca peste trei ani să plec să studiez în Germania și să devin ori designer ori arhitect”.





Tot marți a avut loc și premierea Concursului Județean de limba franceză „L’Homme et la mer”, organizat în parteneriat cu Alianța Franceză şi aflat în Oferta Activităților Educative Județene a IŞJ Constanța. La festivitate vor participa dl. Dorel Glăvan, Consul Onorific al Republicii Franceze la Constanța, dar şi d-na Marinela Mitrenga, președinta Alianţei Franceze.





