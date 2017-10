Practica este mai importantă decât educaţia de la cursuri

Practica este mai importantă decât educația de la cursuri

Ieri, sala de conferințe a Universității Maritime a găzduit dezbaterea din cadrul Campaniei Naționale „Academic vs Privat“, întâlnire organizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). Această campanie are ca scop principal realizarea colectivității dintre mediul academic și cel public. La eveniment au participat rectorul Universității Maritime Constanța, prof. univ. Cornel Panait, decanul Facultății de Electromecanică Navală, prof. dr. ing. Tudor Darie, reprezentanți ai unor firme și studenți din liga UMC. Universitățile au mai multe roluri Rectorul UMC, prof.univ. Cornel Panait, a deschis întâlnirea subliniind importanța mediului academic: „rolul universității nu se limitează doar la cel de educație, trebuie dezvoltate și alte proiecte, iar trebuie studenții îndrumați și ajutați să facă practică“. Coordonatorii proiectului și membri ai ligii, Cristian Pruiu și Gabriel Andone au prezentat rolul proiectului și ceea ce vizează el. Campania „Academic vs Privat“ vrea să contribuie la stimularea unei legături de cooperare bazată pe comunicare continuă și stabilirea de obiective comune în domeniul educației, a declarat Cristian Puiu. De asemenea, decanul Facultății de Electromecanică Navală a apreciat că universitatea face eforturi mari să asigure practica. Însă, și studenții trebuie să se arate interesați și să aibă chemare spre meseria pentru care se pregătesc. ANOSR își propune să ducă o campanie de conștientizare și informare cu privire la cooperarea dintre cele două medii, academic și privat, desfășurată până la 15 decembrie, în opt centre universitare din țară. În acest sens, se distribuie diverse materiale, se organizează dezbateri și aplicarea de chestionare pe un eșantion de opt mii de studenți, conducere academică și instituții publice.