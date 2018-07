Prăbuşiţi la bacalaureat! Zi neagră pentru învăţământul constănţean

Prăbușiți la bacalaureat! Zi neagră pentru învățământul constănțean

A fost zi neagră, ieri, pentru peste 1.770 de absolvenți de clasa a XII-a din județul Constanța. Au picat bacalaureatul, iar acum toate planurile le sunt date peste cap. Unii se vor pune cu burta pe carte, pentru a da din nou examenul la toamnă, alții vor îngroșa rândurile șomerilor.În județul Constanța, procentul de promovabilitate este mai mic decât anul trecut. Din cei 4.562 de candidați prezenți la examen, 1.776 au fost respinși.„În urma centralizării notelor obținute de absolvenții de liceu, gradul de promovare, înainte de contestații, înregistrat la nivelul județului Constanța este de 61,00%”, precizează reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Constanța.În 2017, promovabilitatea a fost de 62,07%. Procentul de anul acesta situează, din păcate, județul Constanța, la coada clasamentului național, media locală fiind mult chiar sub media pe țară - 67,7%.Anul acesta, din cei 2.783 de candidați promovați, 805 au avut medii între 8 și 8,99, 797 între 7 și 7,99, 601 între 9 și 9,99 și 578 între 6 și 6,99.Doi candidați, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Constanța, au obținut 10 curat. Este vorba despre Ana-Maria Milcu și Horia Claudiu Culea. În topul 10 al celor mai mari medii, doi candidați au 9,96, Maria Teodora Bucur, de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia, și Ioana Chirea, de la Liceul Teoretic „Ovidius”, iar șase au 9,93, George Barzu, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Ioan Daniel Crăciun, Maria Teodora Duma, Teodora Moraru, Constantin Parteca și Tina Alina Sandu, toți de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”.„Examenul de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenții de liceu care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: au susținut probele de evaluare a competențelor prevăzute în metodologie și probele scrise, au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea și cel puțin media 6 la probele scrise”, precizează reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Constanța.Rezultatele slabe și la oraș, și la țarăDin păcate, rezultatele sunt sub așteptări inclusiv la liceele de elită. Nicio unitate de învățământ din Constanța nu se poate lăuda cu promovabilitate sută la sută la Bacalaureat 2018.Atât la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, cât și la Liceul “Ovidius” câte doi candidați nu au reușit să ia minimum nota 5 la toate cele trei probe scrise. La Liceul Teoretic „Traian” sunt trei respinși, la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” și la Colegiul Național „Mihai Eminescu” sunt câte 11 respinși, la Liceul „Decebal” 10 candidați nu au promovat, iar la Liceul Teoretic „George Călinescu” sunt cinci respinși.Trist este însă că sunt numeroase licee din tot județul unde nici măcar unul din absolvenți nu a promovat bacalaureatul. ISJ Constanța nu a făcut încă publică situația cu promovabilitatea pe licee, însă am luat la întâmplare câteva unități de învățământ unde s-au înregistrat rezultate proaste la examen în ultimii ani. Așa am aflat că, la Colegiul „Dobrogea” Castelu, 15 candidați din cei 26 înscriși pentru a susține examenul de bacalaureat nu au reușit să ia note de promovare. Restul nu s-au prezentat deloc cel puțin la una dintre probele scrise. La Liceul Teoretic „Pontus Euxinus” din Lumina, niciun elev nu a promovat examenul de bacalaureat. Astfel, cei șapte elevi care s-au prezentat la examen au obținut medii sub 6, cea mai mare fiind 5,96.Situația este însă gravă și în municipiul Constanța. De exemplu, la Colegiul Tehnic „Tomis” s-au înscris pentru a susține examenul de bacalaureat 42 de absolvenți. 12 dintre aceștia nu s-au prezentat ulterior la probe, iar 28 nu au reușit să obțină nici măcar media 6. Astfel, doar doi candidați au promovat examenul și se pot înscrie la facultate.Iar la Colegiul Tehnic Energetic, din cei 94 de candidați, doar 15 au fost declarați reușiți și 12 nu s-au prezentat la toate probele examenului.Iată că se și poate!Și, ca să contrazicem părerile tuturor că la țară nu se poate face carte, prezentăm exemplul Liceului Tehnologic Independența. Cinci absolvenți s-au înscris să susțină examenul de bacalaureat. Doi au renunțat în ultimul moment și nu s-au mai prezentat la proba scrisă la limba română, însă ceilalți trei au promovat cu toții. Astfel, procentul de promovabilitate înregistrat în această unitate de învățământ este de 100%. Cei trei candidați au reușit chiar să obțină note frumoase și la română și la matematică, dar și la biologie vegetală și animală. Ei eu avut medii de 7,7, 7,25 și 6,23.