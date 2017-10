Poveştile profesorilor de nota 10 care au ajuns să predea la ţară

2

Epopeea unui suplinitor

Prin luna aprilie a fiecarui an, ma duc la notar si-mi legalizez din nou diplomele ( parca nu as fi pe site-ul edu cu toate datele ), stau la coada si depun dosarul, ma mai intorc la centru peste vreo 2 saptamani ca sa validez fisa de inscriere si apoi ma pregatesc pentru inspectia de la clasa, inspectie care valoreaza 25% din nota finala. De cele mai multe ori, inspectia o sustii intr-o scoala straina, cu elevi pe care nu-i cunosti, anul acesta am primit o clasa de a 8-a care termina scoala peste 2 zile si in aceste conditii eu trebuia sa-i motivez ca sa nu se mai gandesca la banchet si sa fac o lectie de nota 10 ( am si reusit sa iau 10). Discutand inainte de lectie cu elevii, am aflat ca au mai fost profesori care au dat examen la ei la clasa, unora le tremurau mainile, altii s-au balbait, pe scurt: elevii invatasera sa evalueze profesorii si radeau de noi, de colegii mei. Apoi, dupa vreo 2 luni de vara torida vine si examenul, care nu este chiar asa de complicat daca citesti tot, mai greu este ca e fff mult de scris si nu stii cand trec 4 ore. (am reusit si aici sa iau aproape 9). Dupa atat chin, incep sedintele publice unde constati ca nu ai ce post sa iei, ceva in conditii umane.Si dupa ce ocupi un post la zeci sau peste 100km distanta de casa, afli ca sunt tinute posturi intregi in oras, posturi nescoase. Te mai si duci la post si afli ca nu se deconteaza, sau se da doar jumatate de naveta ( naveta mea e 400 Ron si salariul e 1000). Vine si luna septembrie, cand mai speram la un post, mai bun, in oras si, aflam ca pe ultima suta de metri, s-a schimbat metodologia repartizarii. MEN isi permite sa schimbe regulile jocului in timpul acestuia!!! Anul acesta o sa ma trezesc la 5, o sa plec la 6, incep orele la 7,30, le voi termina la ora 14, ajung acasa la 15,30, ma voi pregati pt ziua urmatoare vreo 2 ore si tot asa pt aproape 800 RON cat mai raman dupa plata navetei. Nu e mai castigata femeia de servici din sat?