Poveştile de succes ale studenţilor români din Olanda

Poveștile de succes ale studenților români din Olanda

Ieri, la Târgul de consultanță educațională pentru studii în străinătate „World Education Fair“, desfășurat la hotel „Ibis” din Constanța, au participat patru universități din Danemarca, două din Elveția, 11 din Marea Britanie, una din Spania și patru din Olanda. La standurile universităților din Olanda am găsit studenți români care studiază în țara lalelelor și care au acceptat să ne povestească ce înseamnă pentru ei viața departe de casă.„E foarte important să știi olandeză“Andreea Cocor este studentă anul II la NHTV Breda, University of Applied Sciences, și, deși este din București, locuiește de vreo 11 ani în Olanda. În urma vizionărilor pe care le-a avut la un târg de profil și-a ales acest drum, pe care nu-l regretă absolut deloc. „Sunt foarte mulți studenți din toată lumea și se predau cursuri în limba engleză. Mi-a plăcut foarte mult că ei oferă intership (stagii de practică - n.r.) în toate colțurile globului. În anul III mergi opt luni în altă țară și lucrezi la o companie la care ai posibilitatea mai apoi să devii angajat. Taxa de studii ajunge cam 1.900 euro pe an, dar studenții aleg să plătească lunar, cam 150 euro pe lună. Eu lucrez part-time la un magazin de pantofi din orașul Breda și la cei 23 de ani ai mei câștig circa 9,5 euro pe oră. Ajung cam la 500-600 euro pe lună și primesc un fel de bursă școlară oferită de stat pentru cetățenii olandezi. Pentru cetățenii din alte țări este obligatoriu să lucrezi 56 de ore înainte ca statul să-ți dea bani. E cam greu pentru cei care nu vorbesc olandeză să-și gă-sească un serviciu și ajung să lucreze la McDonalds sau să facă curățenie prin hoteluri. Cazarea mă ajunge la circa 350-400 euro/lună, dar împart bucătăria și baia cu alte două colege. Dar și pentru aceasta îți oferă statul olandez «subsidia», cu condiția să nu depășești 20.000 euro câștig anual. Ca să poată ajunge studenți aici, elevii trebuie să trimită prin INTEGRALEDU o scrisoare de motivație și o listă cu notele din clasa a XII-a, care este foarte importantă, după care o diplomă de Bacalaureat. Data de aplicare este 1 Mai și de obicei nu întreabă cu ce notă ai luat Bacul, doar dacă optezi pentru unele cursuri la care se solicită o selecție”.Cheltuielile ajung cam la 500 euro/lunăStenden University of Applied Sciences se află în orașul Leeuwarden, capitala provinciei nordice Friesland, iar în ultimii ani a fost ales de două ori orașul studențesc al anului în Olanda. Taxa anuală de studii la Stenden University este de 1.835 euro, dar cerințele de aplicare se modifică de la an la an. Spre exemplu, anul acesta e obligatoriu să ai Bacalaureatul luat, dar nu cu medii extraordinare. Filip Balotă este anul III, specializarea hotel și ne-a oferit mai multe amănunte: „Am văzut studenți admiși și cu nota 6 la Bac. Taxa de școlarizare poate fi plătită integral la începutul anului sau o dată la două luni. Facultățile în Olanda sunt foarte aplicate și au practică în timpul studiului. Există companii partenere unde poți să faci practică. Spre exemplu, pentru specializarea turism, au hotelul lor propriu cu restaurant. In anul I începi operațional, în anul II supra-veghetor, iar în anul III ești mana-gerul unui departament, ca în anul IV să faci practică plătită la o com-panie parteneră sau la o companie aleasă de tine. Iar la specializarea media au studio de filmare, dar și o revistă pe care o editează o dată la 10 săptămâni. Taxa de școla-rizare este mult mai ieftină decât în Elveția și într-un final ajungi cam în același loc”.Angela Manți, care este anul III Turism tot la Stenden, ne-a povestit despre cheltuielile pe care le are ca student în Olanda: „Nu pot spune că viața este extrem de scumpă. Chiria este undeva la 300-350 euro. Mâncarea mă ajunge undeva la 20 euro pe săptămână și ce se mai adaugă un ieșit cu prietenii, o cumpărătură ajung lejer la 500 euro. Eu am reușit să mă adaptez și mi-am găsit un job. În momentul de față lucrez la un restaurant grecesc și mă pot întreține din punct de vedere financiar. Pro-gramul se potrivește perfect: lucrez undeva între orele 18-22, ore până la care termin tot ce am de rezolvat pentru facultate”. Am întrebat-o dacă intenționează să se mai întoarcă în țară și ne-a răspuns că, deocamdată, nu știe, pentru că la anul urmează să plece, pentru un semestru, în Spania, iar în anul IV este programată pentru 10 luni de internship la o companie pe care o poate alege de oriunde din lume.De la 1 ianuarie 2014 alte reguli în Marea BritanieInteresul față de universitățile din Marea Britanie rămâne ridicat, numărul de studenți crescând cu aproximativ 10% față de anul precedent, conform datelor de la centrul UCAS al „Integraledu”. „Ne așteptăm ca numărul total de candidați din România să crească în acest an până la aproximativ 2.500-2.800 de persoane”, a declarat Svetlan Danev, directorul grupului de firme „Integral” și coor-donator al proiectului WOrld Education. Motivul creșterii prognozate este eliminarea restricțiilor privind dreptul la muncă pentru cetățenii români și bulgari începând cu 1 ia-nuarie 2014, ceea ce va permite ca o parte din cei care nu au plecat până acum din motive financiare să ia acum în calcul această variantă.