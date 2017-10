Povestea unui loverboy de Constanţa

În premieră la Cityplex

Povestea unui loverboy de Constanța

Astăzi, de la ora 19.00, la cinematograful Cityplex din Tomis Mall, constănțenii care doresc să vadă filmul "LoverBoy" se vor putea bucura de prezența eroilor din peliculă, actorii George Piștereanu și Ada Condeescu, regizorul Cătălin Mitulescu și producătorul Daniel Mitulescu, direct pe scaunele cinematografului.După vizionarea filmului, întreaga echipă va sta la dispoziția spectatorilor oferind răspunsuri la întrebări, detalii legate de filmări și va da autografe doritorilor.Mai târziu, spectatorii constănțeni sunt așteptați de echipa filmu-lui la o petrecere în stilul "LoverBoy", la clubul Cosmopolitan."Pentru Luca, a fi "loverboy" este un stil de viață, iubește cu pasiune, dar renunță de fiecare dată înainte să fie prea târziu. Însă întâlnirea cu Veli îi dă planurile peste cap și trebuie să-și regân-dească viața. La final, trebuie să ia o decizie, dar oricare ar fi aceea, nu va fi ușoară", a declarat George Piștereanu, cel care interpretează rolul lui Luca.LoverBoy este un film care evidențiază povestea lui Luca, un adolescent șarmant care seduce fete pentru a le pasa mai departe, prietenilor săi din Constanța. Însă, o răsturnare de situație foarte interesantă se va petrece atunci când Luca se îndrăgostește de Veli, una din potențialele sale victime.Într-o atmosferă călduroasă de vară, pe malul Dunării, la Hârșova, din mașini luxoase răsună muzica. Veli fuge de acasă și ajunge direct în patul lui Luca. Despre prima dragoste, nu s-a mai auzit niciodată a fi așa tumultoasă. Mai departe urmează momente de suspans și alte răsturnări de situație, la care nimeni nu s-ar fi așteptat.Lungmetrajul regizat de către Cătălin Mitulescu a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Cannes din acest an, la categoria "Un Certain Regard". La Festivalul de Film de la Sarajevo, Ada Condeescu a primit premiul de cea mai bună actriță pentru rolul său din Loverboy, iar George Piștereanu a fost numit cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Priștina. În cadrul aceluiași festival, pelicula a obținut premiul pentru cel mai bun film.Loverboy este singurul film românesc selectat în acest an la European Film Awards. Acesta a intrat în lista celor 45 de filme europene din marea competiție pentru premiul cel mare - Oscarul european. Anunțarea câștigătorilor va avea loc pe 3 decembrie la Berlin, în cadrul celei de-a 24-a ediție a European Film Awards.Regizorul Cătălin Mitulescu a mai înregistrat și alte producții de succes, printre care scurtmetrajul "Trafic", care a câștigat Palme D’Or, la Festivalul de Film de la Cannes, și cunoscutul lungmetraj de succes "Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii", care a câștigat la Cannes Premiul pentru Intepretare Feminină în 2006.