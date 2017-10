Povestea unei constănţence, studentă la Londra: "Nu îmi doresc să mă întorc în ţară!"

Povestea unei constănțence, studentă la Londra: "Nu îmi doresc să mă întorc în țară!"

Un studiu realizat în rândul studenților înscriși la universitățile din Marea Britanie, de către „Sodexo Universitary Lifestyle Survey“, arată că aproximativ 6.000 de români au studiat în Anglia, în anul universitar 2013- 2014, iar opt din zece studenți își doresc o diplomă de licență pentru a obține un loc de muncă mai bun în viitor.Constănțeanca Cristiana Maria Mi-trofan a absolvit, în anul 2012, Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, iar acum este studentă la Drept la Brunel University în Londra, dar lucrează și ca Legal Intern în Departamentul Legal în echipa de Proprietăți și Procu-ratură Ealing Council (parte din guvernul UK).„Ca să fiu sinceră, să studiez în străinătate a fost mereu un vis al meu. Nu știu dacă a fost datorită influenței părinților care și-au dorit asta pentru mine sau pentru că nu am fost mulțumită de felul în care munca mea era apreciată în sistemul românesc de învățământ”, ne povestea Cristiana.În 2010 a obținut o bursă pentru un an de studiu în Italia, fapt ce a determinat-o să-și do-rească să plece, ulterior aplicând pentru a studia în Londra. Făcând referire la problemele pe care le-a întâmpinat ca să poată studia în străinătate, a declarat că a fost ajutată de organizația UK Study. „O altă problemă ar fi, cu siguranță, notele pe care trebuie să le obții la bacalaureat și la examenul de limbă, care diferă în funcție de universitatea la care aplici”, afirmă studenta.Ne-a vorbit în continuare cu multă admirație despre sistemul universitar londonez. „Iubesc ceea ce studiez, mă fascinează, iar studiul, deși obositor, a fost plăcut. Profesorii apreciază munca depusă, apreciază cunoștințele și implicarea studenților, la fel și universitatea ca și instituție. Eu am terminat primul an ca student top al Facultății de drept și am primit diplomă și premiu pentru asta, lucru care în România nu l-aș fi obținut. De asemenea, în anul 2 mi-au cerut să descriu experiența mea pentru a o pu-blica pe site-ul facultății împreună cu o poză de-a mea, ceea ce spune multe despre modul în care munca mea a fost apreciată. Nu aș putea să descriu satisfacția pe care am avut-o, dar pot să spun că merită tot efortul”, ne-a spus Cristiana.Cât de scumpă e viața la LondraEvident, următoarea întrebare a fost legată de costurile vieții la Londra. „Mulțumesc lui Dumnezeu, eu am avut părinții care m-au susținut necondiționat atât din punct de vedere moral, cât și financiar pentru a-mi putea începe studiile aici. Costurile de cazare au fost considerabile, având în vedere că eu am ales Londra, care este unul dintre cele mai scumpe orașe de pe planetă. Am plătit cazarea în jur de Ł5000 pentru primul an plus costurile de trai și transport (transportul este iarăși foarte scump în Londra). Am ajuns să lucrez în timp ce studiez datorită facilităților oferite de universitatea unde studiez. În cadrul Facultății de drept a acestei universități te poți înscrie pentru un curs Thick Sandwich, care conține un an de placement (muncă/work experience) între anul 2 și anul 3 de studiu. Asta înseamnă că în loc de trei ani de facultate faci patru, cu un an de muncă între anul 2 și anul 3. Universitatea are un departament special care promovează joburi disponibile pe piață și te ajută cu orice întrebări legate de interviu sau aplicație. Eu am aplicat la aproximativ 10 joburi, am obținut interviuri la toate, am refuzat două joburi după interviu, iar când am primit oferta de job pentru postul pe care îl ocup momentan și încă una am decis că trebuie să mă hotărăsc între cele două și ulterior restul interviurilor le-am respins”, mai povestește Cristiana.În final, am dorit să aflăm dacă la finalul experienței londoneze își dorește să revină acasă. „Poate mulți m-ar critica, dar eu personal nu îmi doresc să mă întorc în România. Pe toți cei care se gândesc să studieze în străinătate îi încurajez. Pentru mine a fost cea mai bună alegere, și sunt unele lucruri pe care nu le poți explica în cuvinte, trebuie să le trăiești ca să le înțelegi”.