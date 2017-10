Povestea succesului celor doi mircişti olimpici internaţionali

Povestea succesului celor doi mirciști olimpici internaționali

Cu bucuria de a fi din nou în centrul atenției constănțenilor, dar și a întregii țări, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și-a felicitat în plen cei doi olimpici cu care se mândrește zilele acestea.Elevii Diana Catană și Costin Dobrin, din clasa a XI-a, au reușit performanța de a se întoarce de la olimpiada Internațională de Științe ale Pământului cu medalia de bronz, respectiv de argint.Amândoi au în palmares numeroase premii și mențiuni la competiții naționale și internaționale, dar ieri mărturiseau că a fost cea mai grea întrecere din… cariera lor.Diana Catană povestea că pentru meteorologie au mers la București, la Administrația Națională de Meteorologie, unde au luat contact cu aparatura.„A fost într-adevăr mai greu, pentru că până la faza națională, noi a trebuit să învățăm fizică, chimie, biologie și geografie și imediat ce am intrat în lot, am învățat alte materii. După ce am susținut un baraj din geologie, astronomie, meteorologie și oceanografie. Am avut noroc de profesori buni, care au știut să ne predea și de aceea am reușit să performez până aici”, afirma Diana. Ea a reușit și anul trecut să se califice în lotul lărgit, dar nu a trecut de baraj.„Cumva, experiența anului trecut m-a ajutat să fac față barajului de anul acesta!”, a mai adăugat aceeași elevă.„Pentru elevii români care participă la această olimpiadă este un efort suplimentar, deoarece discipline precum geologia sau astronomia nu se studiază în detaliu în școală. Și atunci noi trebuie să depunem un efort în plus, iar rezultatul bun obținut în final este cu atât mai meritoriu. Propriu-zis, noi ne-am pregătit la aceste materii în cele 10 zile cât am stat la București. Domnii profesori au încercat să ne arate lucruri mai dificile care se studiază la facultate. Pregătiți am fost toți, iar rezultatul a depins până la urmă de forma de moment”, a declarat Costin.Profesorii coordonatori de la Colegiul „Mircea” care au contribuit la reușita acestor doi elevi sunt Lucian Oprea, Ion Băraru, Ioan-Florin Dobrin, Monica Dumitru, Liliana Timofte, Aurelia Dănilă.În final, amândoi olimpicii ne-au declarat că își doresc să studieze la o universitate de peste Atlantic.