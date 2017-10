Povestea succesului a doi olimpici mircişti: "Dacă îţi place nu ai cum să crezi că îţi sacrifici timpul lucrând"

Povestea succesului a doi olimpici mirciști: "Dacă îți place nu ai cum să crezi că îți sacrifici timpul lucrând"

Cu toate că sunt clasa a VIII-a și s-ar presupune că se ocupă intensiv de cele două examene de la Evaluare Națională, elevii Andreea Chiriac și Vlad Ion s-au antrenat intens, împreună cu prof. Mihai Contanu, și au reușit să se califice la etapa națională a Olimpiadei de Matematică de la Timișoara.Ambii sunt elevi ai Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”. Andreea încă din a V-a își încearcă norocul la această olimpiadă și de data aceasta a reușit să ia punctaj maxim, în timp ce Vlad - fost elev al Școlii Gimnaziale „Tudor Arghezi” din Năvodari - a obținut și anul trecut o performanță - medalie de argint la naționala de Matematică.Am întrebat-o pe Andreea cui îi datorează această calificare. „Nu vreau să sune egoist, dar în primul rând mi-o datorez mie, pentru că am avut determinarea. Apoi părinților mei, care mi-au oferit mijloacele necesare pentru a împlini acest deziderat, dar și profesorilor care m-au ajutat”.Prezent la discuția cu cei doi olimpici, prof. Contanu afirma că la clasă ridică ștacheta tot mai sus pentru a-i provoca să dea tot ce au mai bun: „Spre deosebire de alții care doar se prezintă și atât la olimpiade, ei doi s-au bătut și a fost o luptă dură cu colegii lor de la Spectrum!”.Andreea recunoaște că în clasa a V-a a intrat cu ultima medie, dar de la un an la altul s-a ambiționat să evolueze.Amândoi își doresc să rămână în continuare la prestigiosul colegiu, dar mai departe… „Mă văd în străinătate, într-un domeniu legat de matematică, pentru că îmi place foarte mult!”, mărturisește Andreea. „În clasa a V-a a fost o ședință cu părinții, în care domnul director Nicoară a spus că cei care vor termina cu 10 vor ajunge să muncească pentru cei care au terminat cu 7. Iar eu am convingerea că în alte țări se poate evita chestia asta și sunt prețuiți mai mult copiii cu rezultate deosebite. Cred că în țara mea, deocamdată, nu ni se oferă destule posibilități”.Pe de altă parte, Vlad nu este decis… ar vrea și nu ar vrea să studieze în continuare în România. „Momentan văd că evoluăm ușor, ușor și pare că totul devine mai viabil și în România”, continuând că speră să fie parte din generația care schimbă ceva.„Poate că ei sunt noua generație, care nu a avut deloc contact cu ce a fost cândva și atunci știu să aleagă corect. Poate că schimbările care vor avea loc și la noi, peste patru ani o vor determina pe Andreea să rămână acasă. Am regrete că am avut elevi care spuneau că se vor întoarce din străinătate, dar după primul an de facultate au renunțat la idee. Probabil că ei au găsit acolo mediul în care sunt apreciați și poate că nu a fost nevoie nici să bată la prea multe uși. Andreea și Vlad fac parte dintr-o altă generație, nouă, cu total altă gândire. Ei sunt născuți la câțiva ani după ce în România au avut loc tot soiul de schimbări, iar din 2002 încoace lucrurile par să fi intrat pe o altă turnantă. Ei chiar nu mai sunt interesați de ceea ce a fost odată. Ei văd numai prezentul și mi-aș dori să rămână acasă, să-mi reprezinte munca”, declara prof. Contanu.În final, i-am întrebat dacă nu li se pare că se sacrifică. „În niciun caz, pentru că am muncit să clădim ceva și ne bucurăm de progresul nostru. Dacă îți place, nu ai cum să crezi că îți sacrifici timpul lucrând la matematică”, afirma Vlad. Iar Andreea a adăugat: „Cred că ține cumva și de vocație, de ceea ce ne insuflă părinții. Mama mea nu este vreun profesor, dar i-a plăcut matematică și încă de mică mă antrena cu joculețe care mi-au insuflat dragostea pentru această materie. Dar asta nu înseamnă că suntem tocilari și nu avem viață socială. E drept că mama mea a fost întrebată de ce mă forțează și mă obligă, ceea ce nu este absolut deloc adevărat. Este alegerea mea, iar mama mă susține inclusiv dacă renunț”, a mai adăugat Andreea.Ei sunt poate vârful aisbergului care ar putea să ne facă mândri în scurt timp că învățământul constănțean atinge performanțe de invidiat.