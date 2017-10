Povestea Statuii Libertăţii, evocată la American Corner

Povestea Statuii Libertății, evocată la American Corner

La American Corner, din Campusul Universi-tății „Ovidius”, va avea loc, vineri, 14 ianuarie, de la ora 16:30 un eve-niment cu tema „The Statue of Liberty: A Gate Symbol to America”. Sunt invitați studenți la Drept din cadrul universității, în-soțiți de drd. Alina Bu-zarna. Vanina Szekely, masterand în cadrul Facultății de Litere, va prezenta istoria Statuii Libertății, iar participanții vor putea urmări, apoi, filmul documentar „The Statue Of Liberty” (1985), în regia lui Ken Burns. Statuia Libertății este un monument pro-iectat de Frédéric Bar-tholdi și amplasat în 1886 în portul „Liberty Island” din New York, re-prezentând un cadou făcut Statelor Unite ale Americii de către Fran-ța.