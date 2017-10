Proiecție de gală, la Constanța

Povestea fascinantă a "Comorii", spusă de regizorul Corneliu Porumboiu

„Comoara“, cel mai recent film premiat la Cannes, a avut, duminică seara, proiecția de gală la Constanța. Cinefilii constănțeni s-au întâlnit cu regizorul Corneliu Porumboiu și actorii Cuzin Toma și Adrian Purcărescu.Corneliu Porumboiu a mărturisit că a fost inspirat de povestea colegului Adrian Purcărescu, ce i-a relatat despre comoara ascunsă la Islaz de un străbunic. Întreaga echipă s-a apucat de săpat și cum n-a găsit nimic, Porumboiu a hotărât să rămână la scenariul pentru un film de ficțiune.„La început, am filmat un documentar. Adrian Purcărescu, prietenul meu, care joacă în film, mi-a povestit despre legenda aceasta și am plecat cu o echipă de filmare să căutăm comoara. Totul s-a întâmplat în curtea casei străbunicilor săi. Am căutat acolo și cum nu am găsit nimic, am hotărât că voi face o ficțiune în care vom găsi ceva”, a declarat Porumboiu.Rolurile principale în filmul „Comoara” sunt interpretate de Cuzin Toma (cunoscut pentru peliculele „Aferim!”, „Câinele japonez”, „Domnișoara Christina”, „Las Fierbinți”), Adrian Purcărescu și actorul amator Corneliu Cozmei.Rolul copilului din film este jucat de chiar fiul lui Cuzin Toma, iar soția este partenera de viață a acestuia. Porumboiu a povestit că, deși realizase castingul pentru selectarea copilului din film, într-o seară, când a zărit familia lui Cuzin, a știut că trebuie să-i aibă pe toți trei pe platoul de filmare: „Mi-a plăcut energia dintre ei. M-a fascinat contrastul dintre tenul tatălui și cel al copilului, care este blond”.v v vÎn alte roluri, îi puteți vedea pe actorii Florin Kevorkian, Laurențiu Lazăr, Ciprian Mistreanu, Marius Coandă, Dan Chiriac, Clemence Valleteau, Iulia Ciochină, Radu Bânzaru.Imaginea filmului este semnată de directorul de imagine Tudor Mircea, cu care Corneliu a colaborat și la „Când se lasă seara peste București“ sau „Metabolism“.Porumboiu este unul dintre cei mai importanți regizori din noua cinematografie românească, alături de nume precum Cristi Puiu, Cristian Mungiu și Radu Muntean.