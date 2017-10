Porumboiu şi Muntean, candidaţi la „Un certain regard”

Porumboiu și Muntean, candidați la „Un certain regard”

Secțiunea „Un certain regard” din cadrul Festivalul de la Cannes se va deschide în această seară. Anul acesta, în „Un certain regard” evoluează și doi cineaști români. Radu Muntean, selecționat și acum cinci ani cu „Marți după Crăciun”, revine în 2015 cu drama „Un etaj mai jos”, iar Adrian Porumboiu, și el cândva laureat al lui Camera d'Or, cu „A fost sau n-a fost”, își prezintă ultima comedie, „Comoara”. De notat că această „Comoară” se anunță substanțială pentru că, la ora aceasta, drepturile de distribuire pe ecranele din Croația, Ungaria, Israel, Portugalia, Serbia, Slovenia și Turcia au fost deja vândute. Mai mult, cei doi cineaști se vor bate pentru o posibilă intrare în palmaresul selecției fiindcă un juriu de șase actori de cinema, prezidat de Isaballa Rosselini, va decerna, sâmbătă, 24 mai, premiul „Un certain regard” și un premiu special al juriului.