Portal pentru studenţii constănţeni

Portal pentru studenții constănțeni

În toamna anului 2009, mai exact în luna noiembrie, Ionuț Leescu, student al Universității „Ovidius”, își punea în practică o mai veche dorință, și anume crearea unui portal destinat în exclusivitate studenților. Astfel lua ființă în universul virtual Studentpenet.ro. În prezent, acesta a reușit să scrie pe site peste 1.500 de articole unice grupate în peste 80 de categorii pe câteva mii de pagini și are peste 300 de conturi de utilizatori în noua rețea socială, numărul acestora crescând zilnic. Portalul își propune să fie un real suport pentru comunitatea de studenți din Constanța, un loc de întâlnire și socializare online al acestora, dar și un mediu în care pot împărtăși informații, cursuri, știri din campus, materiale necesare pentru studiu sau pot oferi feedback-uri pentru sistemul universitar. „Prin proiectul meu am încercat să acord o mână de ajutor domnilor profesori, aceștia de multe ori fiind nevoiți să facă liste de email-uri sau să creeze un mail comun pentru a fi adăugate cursuri, laboratoare și materiale folositoare pentru studenți. Am creat o pagină a profesorilor în care aceștia pot posta diferite informații folositoare. În legătură cu noua funcționalitate a proiectului meu – transformarea într-o rețea socială - am primit un feedback pozitiv de la utilizatori și sunt sigur că Student pe net este pe drumul bun pentru a deveni o comunitate de top”, a adăugat Ionuț Leescu, creatorul portalului studențesc.