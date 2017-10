Pornografia "violează" literatura românească! Genocid cultural sau noul trend?

Stupoare sau normalitate, în topul cărților în format digital preferate de români, în anul 2015, conduce Andrei Ciobanu cu scrierea „Suge-o, Ramona!”. O poveste semi-amuzantă, urmată de „Cincizeci de umbre ale lui Grey. Volumul I”, scrisă de E.L. James, de „Zilele Amanților”, de Corina Ozon, „Adulter”, de Paulo Coehlo, și de „Cartea Vieții”, de Deborah Harkness.Șocat de întrebarea pe care i-am adresat-o, legată de apetența pentru acest gen de scriitură, Ovidiu Dunăreanu, cunoscut scriitor constănțean, fost președinte al filialei Constanța a Uniunii Scriitorilor din România, ne-a cerut un răgaz să se lămurească ce-i cu… șocantul titlu „Suge-o Ramona!”.„Mda, însăilarea nu are nimic de-a face cu o carte”, ne-a declarat scriitorul. „Este o făcătură «super» hilară și «mișto» de proastă - ca să rămânem în tonul apre-cierilor din ziua de astăzi - și necon-vingătoare. O improvizație care te amuză și te intrigă, în același timp, ce vizează pornografia, scatologicul și scabrosul. Lipsit de talent, autorul debitează tot felul de inepții și banalități despre comportamentul lui deviant la femei, în iubire și sex. Totul este o improvizație vulgară, care nu emoționează câtuși de puțin. Relatările autorului nu-i pot interesa și atrage decât pe cei de aceeași condiție cu el, croiți după calapodul lipsei de minte și de o cultură a cititului temeinică. Asemenea produse fac numai valuri, îi prostesc și îi manipulează pe naivi și umplu de bani buzunarele unor editori și difuzori infecți. Într-un cuvânt, ele nu sunt decât niște fleacuri, cărora nu merită să le dăm vreo atenție. Nu trebuie să pierdem vremea cu ele, chiar dacă facem parte din generația tânără sau foarte tânără și căutăm cu obstinație să aflăm cât mai devreme subtilitatea legăturii dintre sexe și misterul emoționant al dragostei”, a conchis Ovidiu Dunăreanu.Pe cine considerăm scriitori? Și pentru că s-a adus în discuție cultura „cititului”, am dorit să aflăm și de la directorul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman”, Corina Apostoleanu, de ce s-a ajuns la acest gen de scriitură.„Greșeala este undeva la bază. Prea rapid i se atribuie unei persoane calitatea de scriitor. Foarte rapid. Eu rămân la ideea mea că această calitate se atribuie nejustificat. O vedetă de televiziune se apucă să scrie diferite cărți despre viața personală, se scriu rețete sau mai știu eu ce și imediat i se pune această etichetă chiar de către presă: «Scriitorul cutare a mai lansat o carte pe piață». Mie aici mi se pare greșeala de bază și cred că de aici pornesc toate. Pentru că în clipa aceea, foarte multă lume începe să-i considere pe aceștia scriitori. Nu se mai așteaptă validarea unei calități a persoanei respective. La prima mișcare pe care o face pe piața de carte sau la apariția într-o televiziune, ocupă partea superioară a clasamentului, adică devine divă, devine scriitor. Sunt convinsă că adevărații scriitori foarte greu ar fi deschis gura să spună despre ei că sunt scriitori sau oricum mult mai târziu. Acum se rostește mult prea ușor. X a scris un volumaș de poezie, gata este scriitor. Y a scris o carte de rețete sau își povestește viața - este scriitor. Și atunci, sigur că toate merg într-un fel de cerc vicios. Și asta înseamnă că rafturile noastre se umplu de pseudo-scriitori, asta înseamnă că ei înșiși încep să se considere scriitori și tot așa”, a mai adăugat directorul Apostoleanu.„Conținuturi cu potențial destabilizator“Și pentru că acest gen de lectură vizează nu numai adultul, dar și elevul care are acces necondiționat la internet, am solicitat și opinia scriitorului și profesorului dr. Mădălin Roșioru, consilier de imagine la Școala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart” Constanța: „O posibilă abordare a fenomenului în discuție ține de consecințele progresului tehnologic, în speță de accesibilizarea informației de orice tip, de multe ori în timp real, via Internet, în satul global - după sintagma celebră a lui Marshall McLuhan.Teoreticianul francez Jean Baudrillard, în «Strategiile fatale ale Occidentului», carte apărută în 1983, acuza o isterie sau chiar o hipertelie (proliferare necontrolată, canceroasă, negare a propriei finalități prin hiperfinalitate) a informației, devenite, din acest motiv, obscene, precum și un cert paradox al saturației în post-modernitate.Pe scurt și la obiect, este foarte dificil să ținem departe un adolescent al zilelor noastre - adesea receptate ca tulburi, marcate de confuzie axiologică, de fragmentare și relativizare - de unele conținuturi cu potențial destabilizator din punct de vedere emoțional, parteneriatul școală-părinte-elev dovedindu-se, în acest context, de primă importanță. În școala noastră există o preocupare deosebită pentru utilizarea Internetului în condiții de siguranță, în vederea evitării agresiunilor online de orice natură. Ne propunem în mod constant să (re)gândim educația dintr-o per-spectivă globală, deoarece, ca de multe ori, răspunsul la problemele existente și viitoare stă în educație!”.