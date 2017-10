Pompeiu Hărăşteanu şi Bianca Ionescu, în concert de Crăciun la Constanţa

Pompeiu Hărășteanu și Bianca Ionescu, în concert de Crăciun la Constanța

Un cadou special de Crăciun va fi oferit constănțenilor iubitori ai muzicii de calitate pe 23 decembrie, de la ora 19, la Muzeul de Artă. Doi interpreți de renume ai României – basul Pompeiu Hărășteanu, de la Opera Națională din București și soprana Bianca Ionescu, de la Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian” din București - vor oferi un regal muzical sub genericul „O, ce veste minunată!” De asemenea, baritonul Bogdan Ocheșel, fost angajat al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, va cânta alături de cei doi artiști români. Publicul îi va putea vedea evoluând, totodată, pe Agnes Marinică Grando, care va acompania la pian, pe Simona Cernagor, care studiază pianul la Colegiul „Regina Maria”, clasa prof. Alina Deleanu și pe Narcis Străjescu, elev la Școala nr. 1 din Năvodari, care se află, de un an, sub coordonarea lui Bogdan Ocheșel. De asemenea, vom putea asculta Corul „Cantinela” al Colegiului Național de Artă „Regina Maria”, dirijat de prof. Horațiu Alexandrescu, pe violoncelistul Tănase Gheorghe, de la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, dar îl vom urmări și pe Radu Niculescu, care va susține un moment special de actorie. În programul concertului se află lucrări din repertoriul american de musicaluri, arii celebre din opere și operete și, desigur, pentru că manifestarea va avea loc cu foarte puțin timp înainte de Crăciun, nu vor lipsi nici colindele. Evenimentul este organizat de Asociația Culturală „Opera Viva”, condusă de Bogdan Ocheșel.