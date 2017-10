Politicieni şi pseudo-vedete TV, făcuţi K.O. de Suat Ibraim

"Caricaturi bine ticluite și anecdote cu umor"

Politicieni și pseudo-vedete TV, făcuți K.O. de Suat Ibraim

În această lună decembrie, lună a cadourilor și a săr-bătorilor de iarnă, fostul arbitru de box Suat Ibraim are un motiv în plus de bucurie. Omul care a împărțit ani buni dreptatea în ring și-a lansat, sâmbătă, o nouă car-te: „Caricaturi bine ticluite și anecdote cu umor”.„Este vorba despre o lucrare ce include caricaturi hazlii, anecdote, pe care le-o dedic constănțenilor, cu un sfat: să nu uite să mai și râdă! Copleșiți de probleme, oamenii au nevoie și de momente relaxante, iar invitația la o «pilulă» de umor este binevenită. Mă bucur mult că am reușit acum, în ultimele zile ale anului 2015, să lan-sez această carte”, a declarat Suat Ibraim.Festivitatea de lansare s-a desfășurat în sala de conferințe a redacției „Cuget Liber”, la eveniment fiind prezent un mic grup de personalități ale sportului și culturii constănțene. Autorul a împărțit autografe și a promis că, în primăvară, va pregăti o nouă lucrare-surpriză, în care va face din nou K.O. politicieni sau pseudo-vedete TV.