Poezia şi proza dobrogene, premiate la Chişinău

Poezia și proza dobrogene, premiate la Chișinău

Ştire online publicată Marţi, 26 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Elevi ai școlilor și liceelor din Constanța și Medgidia și, totodată, membri ai Clubului Copiilor din Medgidia au fost premiați pentru talentul lor în cadrul Concursului de Creație Literară „Florii”, de la Chișinău, ajuns la ediția a XVII-a. Membrii secției de creație literară din cadrul Clubului Copiilor Medgidia participă anual la acest concurs organizat de Direcția de Cultură a Consiliului Municipal Chișinău și de Centrul Republican pentru Copii și Tineret. Tinerii artiști sunt de fiecare dată premiați, dar, anul acesta, am putut asista la o adevărată performanță, întrucât talentul lor a fost recompensat cu zece diplome, dintre care șase la secțiunea poezie - liceu, respectiv patru pentru categoria gimnaziu. Anul acesta, organizatorii concursului nu au mai avut fondurile necesare recompensării financiare a tinerelor talente, răsplătind creațiile elevilor cu diplome. Astfel, au fost desemnați câștigători la prima categorie: Andreea Popia, clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Traian”, Constanța, Andra Ivan, clasa a XI-a, Ema Mafteiu, clasa a X-a, Cristina Vasile, clasa a XI-a, Lavinia Ciocoiu, clasa a XI-a, eleve ale Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Medgidia și Alexandra Vechiu, elevă a Liceului Teoretic „George Călinescu” Constanța, clasa a XI-a. De asemenea, celelalte patru diplome le-au revenit elevelor de gimnaziu Mădălina Sarafu, clasa a VII-a, Școala „Constantin Brâncuși” din Medgidia, Elena Duțu, clasa a VII-a, Școala Generală nr. 5 din Medgidia, Mariana Creangă, clasa a VI-a, Școala „I.L. Caragiale, Medgidia, (premiată pentru proză) și Andra Tudorașcu, clasa a VIII-a, Școala „Spiru Haret” din Medgidia. Membrii Clubului Copiilor din Medgidia au o activitate prolifică în ceea ce privește arta scrisului, sub atenta coordonare a profesorului Petcu Abdulea. Astfel, Alexandra Vechiu, Andra Ivan, Andreea Popia și Nicoleta Carazeanu (clasa a VII-a, Școala nr. 5 din Medgidia) au publicat poezie și proză în culegerea Cenaclului Național „Săgetătorul”, în timp ce Oana Cerbănescu, elevă a Liceului Internațional de Informatică Constanța, a publicat în cartea „În dulcele grai românesc”. Ambele cărți au fost editate sub egida Centrului Național de Excelență și a Cenaclului „Săgetătorul”, coordonat de prof. dr. Tudor Opriș, directorul Cenaclului „Săgetătorul”. Clubul copiilor Medgidia reunește 400 de membri, grupați pe secțiunile de creație literară, teatru, informatică și navomodele. În perioada verii, instituția funcționează ca un club de vară, profesorii pregătind elevii pentru concursuri și tabere. Membrii clubului pot participa și la activități recreative, având la dispoziție mese de tenis, activitatea propriu - zisă a clubului urmând să fie reluată începând cu luna octombrie.