Poezia Ameliei Stănescu, în viziunea elevilor de la Colegiul de Artă

Elevii secției design ai Colegiului Național de Artă „Regina Maria” Constanța doresc să dea culoare și formă poeziei dobrogene: „Avem în derulare un proiect pe o temă ce privește literatura scriitorilor dobrogeni. Am abordat-o, în primul rând, pe Amelia Stănescu pentru poezia pe care o compune, o poezie mai apropiată de generația tânără. Ea ne-a pus la dispoziție nouă poezii din viitoarea lucrare, iar elevii au ca temă să ilustreze cu o tehnică la alegere: fotografie, desen, grafică computerizată sau pictură. Vor urma și alți autori dobrogeni.” A declarat Constantin Grigoruță, profesorul care îi coordonează în aceste inițiative. Viitorul proiect este rezultatul unei mai vechi colaborări: „Avem relații mai vechi, pe linie didactică, cu Uniunea Scriitorilor Constanța și cu Biblioteca Județeană «Ioan N. Roman», iar aceste relații s-au materializat la finele anului trecut în câte un parteneriat cu cele două instituții. Cu Uniunea Scrii-torilor și cu poeta Amelia Stănescu, prin Universitatea „Spiru Haret”, am colaborat deja la alte inițiative: am realizat un maraton al poeților, lucru pe care vrem să-l reluăm și în viitor. Au fost invitați și profesioniști, și elevi de-ai noștri, și absolvenți ai liceului care la momentul respectiv erau studenți. În timp ce autorii recitau din versurile proprii, noi trebuia să ilustrăm, să face niște crochiuri, niște schițe de mișcare, în funcție de ceea ce ne impresiona. Am avut ocazia atunci să facem grafică maraton la autori români și străini și a fost foarte interesant. Pentru că în privința celor străini, într-un fel îi percepeai când recitau în limba lor și altfel când s-a făcut traducerea”. Maratonul respectiv a avut loc în cadrul Primăverii Poeților, o inițiativă franceză ce se desfășoară anual în luna martie în 60 de țări. La Constanța acesta a fost organizat anul acesta și acum doi ani sub direcția Ameliei Stănescu. „Clasa a XI-a are ca temă obligatorie această temă de grafic-design în care am introdus ilustrație la poezia autorilor dobrogeni și am început cu poezia Ameliei Stănescu, pentru că este și o prietenă mai veche a noastră și pentru că este singura care ne-a pus la dispoziție din viitorul volum nouă poezii pentru acest proiect. Am considerat că este o poezie care este mai apropiată de felul în care ei simt. Este o poezie modernă și este mai apropiată de starea lor de spirit”, a declarat Grigoruță. „Este vorba de nouă poezii, inedite încă în volum. Unele au apărut în reviste, dar nici una nu a apărut încă într-un volum”, spune Stănescu. Această colaborare se va concretiza într-o expoziție, în cursul semestrului următor, la Biblioteca Județeană. Tot acolo, elevii lui Grigoruță au acum o expoziție care are ca temă literatura pe care o învață la liceu „Mi-am dorit să-i determin, împreună cu profesorii de limba Română să citească și să pătrundă în literatura pe care o studiază la ore. I-am îndemnat să citească și să ilustreze un fragment din ceea ce au studiat în cursul anului respectiv”, spune Grigoruță. Viitoarea expoziție se înscrie, deci, într-o direcție deja bătută, având toate șansele să aducă un plus salutar de culoare culturii constănțene.