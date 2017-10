Poetul constănţean George Vasilievici s-a sinucis

Poetul constănțean George Vasilievici s-a sinucis

Ştire online publicată Luni, 12 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Împietrită de durere și fără a-și putea explica gestul, familia îi anunță pe toți cei care vor să îl însoțească pe ultimul drum pe George că trupul neînsuflețit se află depus la Casa Albastră, înmormântarea urmând a avea loc marți, 13 aprilie, la Cimitirul Central. Poet, prozator, consilier editorial al revistei culturale „Tomis”, George Vasilievici, în vârstă de 31 de ani, a decis să pună punct vieții, sâmbătă, lăsând în urmă nedumerire, suferință și poezie. Poezie multă, de care îi plăcea să se înconjoare. Printre volumele sale se numără „Gabi 78”, „Featuring”, „Cerneală”, „O cameră cu două camere” și „Yo-yo”. La sfârșitul lunii februarie, își lansase romanul „Viseptol”, în tiraj limitat, publicând fragmente din acesta pe internet. Prietenii și colegii lui George Vasilievici își aduc aminte de cel a cărui dispariție i-a luat prin surprindere, postând pe bloguri mesaje încărcate de emoția pierderii. Scriitorul Alexandru Vakulovski este unul dintre ei: „…aflu că George nu mai este. Că nu-mi voi continua discuția pe mess cu el. De fiecare dată el mă întreba sau îmi spunea ceva de parcă nu am întrerupt niciodată conversația. Doar un dialog continuu. Plin de viață, George reușea să facă să te simți bine în preajma lui, te făcea să râzi și să uiți de lucrurile apăsătoare. M-a făcut să râd chiar când am citit la cenaclul din Constanța și am fost avertizat să nu mai scriu așa, că o să ajung la sinu-cidere... Nu cred că George s-a sinucis. Imaginea lui mi-a rămas în cap asociată cu marea din Constanța... Așa o să și rămână. Suntem ambii din ‘78 și mă doare să te știu deja dincolo […] La revedere, frate... Mă doare că ai plecat... O să continuăm discuția în altă parte...”. (http://vklvsk.blogspot.com/2010/04/george-vasilevici-1978.html). Un alt scriitor pentru care sinuciderea lui George Vasilievici a lăsat în urmă o tristețe… inumană, este Sorin Dinco: „Frate Georg, ce zodie neagră!... Să vezi tu ce supărat o să fie MM pe tine... Sinuciderea... un mister, dar nu o Taină. 1-0 pentru Dumnezeu. Și nu vă puneți cu Dumnezeu, că vă bate oricum la zero. Când un prieten se sinucide... zbang! te-ai umplut de vină! nu știi pe unde să mai scapi. Ești, evident, un egoist. Începi să spui: era poet, iar poeții ăștia... George Vasilievici s-a sinucis... Prima dată, verifici dacă-i o glumă proastă (deși ai în suflet demonul ăla care îți spune ceva pervers, ireproductibil, de-o rușine imensă, atât de mare, că ți-e rușine că ești om și nu câine, ca să nu simți chestia aia vreodată...). După ce afli că nu-i o glumă, dai numai de suflete triste, dar de o tristețe inumană, ceva peste sau sub, nu știu cum. Pentru că moartea nu e de la Dumnezeu, ci de la om. Și atunci începi să cauți omul. Omul ăla mic și prost care tocmai te-a părăsit. Fără să-ți... te-a părăsit! și basta!”, scrie Sorin Dinco pe blogul său, http://st-dinco.blogspot.com/. „De o vreme înotai într-un zid. / Azi ai găsit ieșirea, / pe partea cealaltă”, scrie poetul Mugur Grosu pe blogul său. „Eram cu tine când mi-a venit în cap asta: „Te iubesc, moarte. / Eu tot la tine mă întorc. / Viața e doar o simplă aventură. / Te iubesc, viață. / Eu doar cu tine vreau să fiu. / Moartea e doar o căsnicie aranjată. Ai râs, / tu ai fi inversat strofele. / Fie, / le inversez, întoarce tu zidul”. (http://mugurgrosu. blogspot.com/). În ultima conversație pe care a avut-o cu Sorin Dinco, Vasilievici spunea: „Tot ce știu cu certitudine, singurul lucru pentru care pot băga mâna în foc este acela că îmi place să scriu. Regret amarnic că nu știu să desenez”. Mai departe, rugat de interlocutorul său să-i recite versul la care ținea cel mai mult, George Vasilievici îi răs-punde: „Când se luminează mă luminez. Andrei Peniuc”. În ultimele versuri postate de George Vasilievici pe blogul său, poetul ne anunță că da, „Se visează”: „Ce nu-nțeleg nu văd, / La fel cum ce nu văd înțeleg. / Țipătul apei / Sparte pe acoperiș. / Scânteia. / Dacă e noapte se visează. / Nu trebuie să ne băgăm în pat / Pentru asta și în nici un caz / Singuri. / Picăturile pline de întuneric / Se zdrobesc de țigla casei / Și întunericul se udă. / E noapte / Se visează.” (http://vasilievici.blogspot.com/). Polițiștii secției 3 au fost sesizați, sâmbătă, de către Anca, sora lui George Vasilievici, cu privire la faptul că fratele său a fost găsit spânzurat în imobilul acestuia, de pe strada Traian. Se pare că scriitorul i-ar fi trimis mamei sale un mesaj de adio, printr-un sms. Din cercetările efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că bărbatul s-a spânzurat cu un fular legat de o platbandă din balconul bucătăriei. Cadavrul a fost transportat la Morga Cimitirului Central, pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.