Primari supărați că au fost „turnați” la ISJ:

„Poate m-o fi reclamat directoarea aia care a bătut vreo trei copii“

La ultima întâlnire de la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, la jumătatea lunii octombrie, am fost informați că mai existau probleme cu aprovizionarea cu combustibil în circa 24 de unități de învățământ din județ. Cum frigul ne dă târcoale și se… joacă „de-a uite gerul nu e gerul”, mai ales la primele ore ale dimineții, am dorit să aflăm câte unități nu le pot oferi copiilor, zilele acestea, condiții civilizate de desfășurare a orelor, din cauza temperaturilor scăzute din clase. La o primă „strigare”, am dat și peste câțiva primari foarte indignați că la Inspectoratul Școlar Județean nu se consemnează situația corectă, cum e cazul primarului din Seimeni, Lucian Blaj, sau al celui din Negru Vodă, Ion Nicolin. „Doamne ferește! Cine vă informează așa prost!”, a fost replica primarului Nicolin. „Poate m-o fi reclamat directoarea aia care a bătut vreo trei copii și acum au pus-o directoare!” a presupus gospodarul șef. Prof. Gabriela Costea, inspector de imagine al ISJ Constanța, ne-a informat că doar la Eforie Sud, Târgușor, Mireasa și mai ales Cogealac sunt probleme cu combustibilul. „Directorul refuză să comunice cu Primăria!” Directorul Silviu Becherescu, de la Grup Școlar „Carmen Sylva” din Eforie Sud, de care aparțin toate grădinițele și școlile din localitate, ne-a declarat că abia pe 25 octombrie, a primit banii pentru combustibil de la primărie. De partea cealaltă, Cecilia Crețu, purtătorul de cuvânt al administrației locale, susține că abia pe data de 11 octombrie directorul Becherescu a făcut o solicitare Primăriei, prin care cerea bani de combustibili. „Pe 19 octombrie, am onorat această solicitare, pentru că există niște termene care trebuie respectate și nu putem face plăți de pe o zi pe alta. Din păcate, nu putem colabora optim cu directorul grupului școlar, întrucât refuză comunicarea cu primăria”, a declarat Cecilia Crețu, adăugând că banii pentru aprovizionarea cu combustibili ar fi trebuit solicitați încă din luna septembrie. „Am și eu copiii în această școală…” În schimb, la Cogealac, miercuri, 27 octombrie, când am contactat Primăria din localitate, referent Mioara Puși ne-a asigurat că „în jumătate de oră se va da drumul la căldură!”. Cam greu de crezut că la Cogealac se rezolvă atât de… instant problema încălzirii claselor, dar dacă așa am fost asigurați de angajata primăriei, am crezut-o pe cuvânt. Ca dovadă, nici vineri, 29 octombrie, nu se dăduse drumul la căldură, directorul Grupului Școlar Cogealac fiind convocat la o întâlnire cu primarul, consilierii, dar și părinții nemulțumiți. „Credeți că mie îmi convine această situație? În primul rând că și eu lucrez acolo, și soția e cadru didactic și avem și copiii noștri elevi aici. Nu sunt în măsură să vă dau detalii din punct de vedere tehnic, având în vedere că ne aprovizionăm cu gaze și acestea au fost oprite toată vara. Dar mi s-a promis că de azi (duminică, 31 octombrie - n.r.) se va da drumul la căldură”, a mai declarat prof. Sorin Bică. La celelalte trei structuri ale Grupului Școlar, respectiv Râmnic, Tariverde și Gura Dobrogei, același director ne-a asigurat că nu sunt probleme, acestea funcționând cu combustibil solid.