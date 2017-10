Platforma program a noului preşedinte USR filiala Dobrogea

Platforma program a noului președinte USR filiala Dobrogea

Contractarea de finanțări europene - în măsura în care Programele Operaționale pe care le așteptăm pentru 2014-2020 includ fonduri pentru cultură - și exploatarea la maximum a acestei soluții de finanțare.2. Atragerea de tineri (Facultatea de Litere în cadrul căreia se află și secția de Jurnalism si nu numai) - care să activeze în regim de voluntariat în cadrul Filialei - pentru o mai bună manageriere a imaginii și o promovare mai intensă. Ei vor fi “celula de marketing” a Uniunii Scriitorilor – filiala Dobrogea.Este necesară crearea unei pagini Facebook, promovarea în social media, refacerea și optimizarea site-ului (SEO). Sunt obligatorii întâlniri săptămânale pentru stabilirea și respectarea agendei de marketing și PR.Trebuie neapărat să formăm o “celulă de marketing” cu acești tineri, sa le dăm atribuții clare și să îi recompensăm cu: adeverințe de practică, scrisori de recomandare, premii și participări la evenimente, etc.De asemenea, această echipă trebuie să realizeze proiecte de tip “SPONSORSHIP proposal” - pe care ei, dar și noi, să le prezentăm agenților economici din Dobrogea. Aceasta este metoda capitalistă, corectă de a atrage fonduri. Trebuie să ieșim din era sărăciei maligne și jenante, în care prietenii noștri plătesc Filialei din caritate.Acești agenți economici, dispuși să sponsorizeze, trebuie să știe la rândul lor că susțin evenimente de înaltă clasă, în care imaginea lor este promovată de o maniera elegantă, că ceea ce fac este nu caritate, asistență socială, ci responsabilitate socială și beneficiu de imagine pentru ei înșiși.De asemenea, Primaria și Consiliul Județean trebuie să primească propuneri de finanțare redactate după principii moderne de marketing. Nu ne mai putem plânge la nesfârșit că administratia locală nu investește în cultură, când cultura nu a știut niciodată să ceară bani într-un mod pragmatic. Trebuie ca administrația să se simtă interesată de aceste proiecte. Prezentarea programelor Uniunii Scriitorilor filiala Dobrogea trebuie să pună accent pe interesul pentru comunitate, pe progresul social și chiar și pe cel economic - acolo unde cele două dimensiuni pot merge împreună.De asemenea, managementul cultural trebuie să intensifice prezența în media: presa scrisă, dar și televiziune și radio. Componenta PR este esențială. Putem crea mesaje interesante, nu suntem anoști și nici dezinteresați: avem creativitate și creativitatea POATE fi vandabilă!Cred că atât cultura, cât și bunul gust, dacă sunt dublate și de un bun management, pot fi vandabile.3. Îmbunătățirea structurii organizatorice va face lucrurile clare și funcționale în toate zonele de activitate ale filialei ” #/ în special în privința marketingului și PR-ului, gestionării fondurilor și problemelor juridice - pornind de la statutul USR și organigramă. Aceasta din urmă trebuie să includă fișe de atribuții pentru voluntari, cu termene și condiții clare de colaborare.4. Crearea unei burse a joburilor culturale:Știm că dificultatea cea mai mare a unui om de litere este găsirea unui loc de muncă. Adesea, cei mai buni scriitori rămân în afara ofertelor. Din acest motiv, filiala noastră trebuie să contacteze toate instituțiile culturale sau de management cultural, dar și pe cele private asociate, pentru a ne transmite informații ori de câte ori se organizează concursuri pentru posturi vacante. Recomandarea Uniunii Scriitorilor trebuie să cântărească mult în alegerea candidaților - aceasta este demnitatea la care trebuie să ajungă această organizație.5. Crearea unor progame pentru tinerii olimpici - este obligatorie. Mentoratul trebuie instituționalizat în cadrul Uniunii Scriitorilor. Filiala trebuie să încurajeze atât performanța, cât și competitivitatea tinerilor. Trebuie să contribuim la pregatirea acestora pentru a face față într-o lume a competiției dure: fără ajutorul nostru mulți dintre ei vor abandona vocația pentru literatură din simplu motiv ca nu se vor descurca cu harul lor în societatea în care trăim.6. Afilierea filialei Dobrogea la organizațiile culturale din afara țării. Ne mulțumim cu prea puțin în ceea ce privește activitatea organizației: nu știm ce fac polonezii, rușii sau englezii, nu avem contacte de la nicio altă organizație de profil, nu avem corespondență pe proiecte, nu avem propuneri de programe. Acest lucru trebuie să se schimbe.7. Crearea de abonamente la bibliotecile virtuale - pentru membrii Uniunii Scriitorilor. Accesul la carte străina este scump și incomod, iar scriitorii aspiră să fie la curent cu ceea ce se întâmplă în lumea literară. Această filială trebuie să îi sprijine. Are și anacronismul farmecului lui, dar acesta trebuie să fie o opțiune estetică, nu un handicap creat de lipsa accesului la informație.8. Creșterea audienței prin lărgirea bazinului electiv: oamenii (abonați pe Facebook, website, sau participanți la evenimentele USR Dobrogea) trebuie să aibă dreptul să își spună opinia și chiar să aleagă - atunci când USR Dobrogea organizează sau decide, cel puțin pentru o parte dintre aceste decizii. Aceasta participare la decizie dă oamenilor încredere în corectitudinea USR și transformă publicul volatil într-un public fidel.9. Publicarea unei antologii anuale - cu lucrările reprezentative ale membrilor USR Dobrogea este obligatorie, pentru a avea o reflectare a ceea ce suntem și a evoluției noastre ca grup.10. Crearea de evenimente culturale - inclusiv a unui cenaclu - în Universitatea Ovidius, dar și în licee - este o prioritate. Putem avea un cenaclu reunit, atrăgând elevii cu potențial talent din licee. Trebuie sa devenim mentori pentru tinerii interesați de literatură - mentori în adevăratul sens al cuvântului.Intenționez să organizez conferințe împreună cu colegii noștri din Universitate sau de la diferitele Muzee din Constanța, pe teme culturale, literatură ( Lăcrămioara Berechet, Alina Buzatu, Marina Cap-Bun, etc, cinematografie (Sergiu Miculescu, Ileana Jitaru, Ludmila Martanovski), istorie a artei (Doina Păuleanu etc), separat sau în tandem cu lecturi publice susținute de către scriitori ai filialei.Aceste evenimente trebuie să aibă suportul media pe care îl merită prin semnarea de parteneriate media cu televiziuni, posturi de radio, presa scrisă, publicații on-line. Aceasta este unul din lucrurile cărora le voi acorda maximă atenție în mandatul meu la USR Dobrogea.11. Organizarea anual, sau cel puțin la doi ani, a unui festival de literatură, dublat de o masă rotundă.Constanței îi lipsește un eveniment de anvergură, un eveniment deopotrivă național și internațional - aceasta este marea provocare. Proiectez organizarea unui festival de poezie, cu nume care au relevanță, și o masă rotundă - care să reunească nu doar poeți, ci și critici literari. Nu este o noutate în plan național, însă pentru Constanța ar fi. Trebuie realizat un buget, identificate sursele de finanțare, stabilit pe cine invitam și o strategie bună de marketing. Avem poeți minunaâi, Amelia Stănescu și Emilia Dabu trebuie sa ocupe locul pe care îl merită, acela de modele, ca și Sorin Roșca, Iualia Pană și ceilalți, pentru tinerii care aspiră să ocupe un loc în USR Dobrogea.12. Crearea de evenimente în spații neconvenționale: în parc, în mall, în Sala Sporturilor, în cluburi. Putem organiza o “Zi a lecturii în parc” și sunt convins că ar participa foarte mulți studenți, care vin adesea cu astfel de idei și cărora, din păcate, nu le dăm nicio șansă să își exprime personalitatea într-un mod constructiv, să încerce ceva nou, chiar și cu riscul eșecului. În fond, nu avem nimic de pierdut. La Harvard funcționează, noi nu am încercat niciodată. Ar fi un mod de a ne face văzuți și auziți, chiar și de către autoritățile locale. Abia când vom reuși să organizăm astfel de evenimente vom avea legitimitatea de a cere fonduri pentru cultură administrației locale, și sunt sigur că, în aceste condiții, vom avea suportul lor.13. Încheierea unor parteneriate cu: reviste naționale / regionale de cultură, edituri, Muzeul de Artă Populară, Muzeul de Artă, Universitatea Ovidius, Biblioteca, Radio și Tv etc. în vederea accesării de fonduri în regim de parteneriat, folosirea sălilor pentru evenimente culturale, folosirea experților (schimb de experiență, conferințe, etc.), acces la media, etc.14. Crearea unei baze de date cu activitatea culturală: scriitori, cărți și articole publicate, conferințe susținute, apariții editoriale și administrarea acestei baze de date (up to date).15. Crearea și administrarea (up to date) a unei baze de date cu operatorii economici din zonă, cărora să li se trimită news-letters (pe e-mail) și solicitări de sponsorisare.16. Crearea unui parteneriat cu ONBSS (Oficiul Național al Burselor în Străinătate pentru Studenți) și cu Institutul Cultural Român și filialele sale din străinătate. referitor la bursele pentru rezidenți scriitori, dar și cu partenerii bulgari în vederea unor burse acordate scriitorilor români în Bulgaria.