Piesa lui Matei Vişniec ''Şi cu violoncelul ce facem?'' de Vasile Nedelcu, prezentată în premieră britanică

Piesa lui Matei Vișniec ''Și cu violoncelul ce facem?'' de Vasile Nedelcu, prezentată în premieră britanică

Ştire online publicată Miercuri, 08 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Piesa lui Matei Vișniec ''Și cu violoncelul ce facem?'' de Vasile Nedelcu, o satiră savuroasă și mereu actuală a autoritarismului, care atacă frontal intoleranța și prostia, va fi prezentată în premieră britanică în perioada 8-12 februarie în cadrul VAULT Festival 2017, potrivit ICR Londra.Amuzantă și neagră, această comedie suprarealistă, semnată de cel mai jucat dramaturg român în viață, este pusă în scenă de o echipă creativă formată, aproape exclusiv, din artiști români stabiliți în Marea Britanie: regizorul Vasile Nedelcu, actorii Simona Armstrong, Mihai Arsene și Tudor Smoleanu, violoncelistul Nick Allen și coregrafa Mălina Andrei. Coloana sonoră originală, interpretată live, aparține lui Iancu Dumitrescu. Piesa va fi jucată în limba engleză și este deja sold-out pentru trei dintre cele șase reprezentații programate.Montarea a atras deja atenția presei britanice. Cu doar două zile în urmă, Lyn Gardner de la prestigiosul The Guardian nominaliza ''Și cu violoncelul ce facem?'' printre cele mai bune spectacole de vizionat în această săptămână, iar săptămâna trecută Natasha Tripney, redactor-șef al The Stage, nominaliza spectacolul printre cele mai bune zece spectacole de vizionat în cadrul acestei ediții a VAULT Festival.Desfășurat în spațiile industriale dezafectate aflate sub magnifica clădire a celei mai vechi gări londoneze, Waterloo Station, VAULT Festival este unul dintre cele mai la modă hub-uri ale industriei creative britanice din domeniul teatrului. Festivalul se bucură de o mare atenție din partea presei britanice, de la marile cotidiene precum The Guardian sau The Independent până la publicațiile de nișă precum This is Cabaret sau A Younger Theatre.