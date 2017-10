Piersic, „bezelele” şi fanele trecute de prima tinereţe

Piersic, „bezelele” și fanele trecute de prima tinerețe

O sală plină ochi a aplaudat minute în șir prestația actorilor Florin Piersic și Emilia Popescu marți seară, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța. A fost o nouă reprezentație a piesei „Străini în noapte“, sub bagheta regizorală a maestrului Radu Beligan, spectacol care mai are anunțată sosirea încă o dată la Constanța - a treia - pe data de 12 martie, în aceeași locație. Am revăzut cu plăcerea piesa și dacă din prima l-am suspectat pe Piersic că a mai pus ici-acolo de la el, acum mi s-a confirmat. Însă știe unde să nuanțeze, să improvizeze, iar excelenta parteneră de scenă, Emilia Popescu, i-a ținut isonul cu brio. Piesa în sine este simplă, zguduitor de simplă, pentru că prezintă povești de viață adevărate - ale mele, ale tale, ale vecinei, ale părinților, ale colegilor. Replicile sunt savuroase, iar Piersic joacă pe degete rolul de amant bătrân, în timp ce Emilia Popescu face un rol ascuns…în alt rol. Iar el, cuceritorul, devine un biet mascul jigărit, amărât, trișat de frumoasa din noaptea străină și adormită. Acțiunea aș imagina-o ca o păpușă matrioșka într-o altă păpușă, în timp ce te prăpădești de râs sau suspini la suspansul evenimentelor. Și, ca de fiecare dată, Piersic nu se poate abține să nu își salute fanele, trimițând, la final, bezele în public, doamnelor venite în număr mare să îl vadă și să îl aplaude. Dacă nu ați apucat să îl vedeți, mai vine încă o dată, și încă o dată, până vă săturați. Își schimbă doar fularul. Năravul, ba.