Pictorul Karl Perko, pe simezele de la Mangalia

Ştire online publicată Vineri, 18 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Galeria de Artă a Centrului de Afaceri „Marea Neagră” Mangalia a găzduit, recent, vernisajul expoziției „De la Mediterana la Pontul Euxin”, semnată de cunoscutul pictor Karl Robert Perko. La eveniment au participat artiști plastici din Mangalia, oameni de cultură și directori de instituții, pasionați de culoare. Colajul de lucrări, realizate în ulei, îmbină stilul impresionist cu accente de clasic și neoclasic. Tablourile expuse rămân în incinta galeriei cel puțin două săptămâni. Artistul plastic s-a născut la Arad, în urmă cu 64 de ani, dar a ajuns la Mangalia în 1966. Până în 1980 a fost pictor în marină și apoi restaurator la Muzeul Marinei din Constanța. În 1980 a fost dat afară din Marina Militară, pentru că ambii părinți aleseseră calea exilului, plecând în Germania. S-a angajat ca profesor de desen, la o școală generală din localitate. „După câțiva ani am vrut să plec și eu în Germania și se pare că Securitatea nu a avut nimic împotrivă. Așa că mi-a aprobat cererea. Însă, pe când așteptam să se termine toate formalitățile, am fost dat afară din învățământ și a trebuit să supraviețuiesc din fotografiat. În 1990 am trecut granița, am ajuns în Germania, unde am trecut prin patru lagăre de înregistrare. În cele din urmă, mi-am găsit liniștea la Kaiserslautern, unde am lucrat ca scenograf”, povestește pictorul. În Germania, a reușit să picteze sute de pânze, iar expozițiile sale au ajuns la Munchen, Koln, Berlin, Londra, Amsterdam, la care se adaugă alte cinci, organizate la Paris. A absolvit, la Darmstadt, Universitatea de Arte Frumoase, a devenit membru al Artiștilor Plastici Europeni (organizație cu sediul la Bruxelles) și a participat la redactarea a nouă volume de specialitate, în limba germană. Karl Robert Perko a scris cartea “Inscripție pe șevalet” și alte nouă lucrări de specialitate, în limba germană. Mai trebuie spus faptul că artistul este și colecționar de pipe, din întreaga lume achiziționând peste 400 piese. Diana OPREA