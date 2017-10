Pianista Elisabeth Leonskaja concertează în noiembrie la Ateneul Român

Ştire online publicată Luni, 07 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Renumita pianistă Elisabeth Leonskaja revine la București pentru un concert pe care îl va susține duminică, 27 noiembrie, de la ora 19,00, pe scena Ateneului Român, informează un comunicat transmis.Recitalul pianistei Elisabeth Leonskaja este mai mult decât un act artistic, este una dintre puținele ocazii în care, prin fapte, "vorbește" despre ea însăși și despre valorile în care crede.Întâlnirea pe care artista georgiană o propune publicului său are un scop nobil, salvarea unui colț de București, cel în care de 106 și, respectiv, 70 de ani se află Muzeele Minovici, cu toată istoria și comorile lor culturale. Elisabeth Leonskaja a vizitat Muzeele Minovici în decembrie 2010 și, impresionată de moștenirea culturală și socială a familiei Minovici, va susține concertul de la București pro bono, se arată în comunicatul citat."Îmi face o deosebită plăcere să cânt din nou în România, pentru că aici am făcut un pas important în cariera mea, atunci când am câștigat concursul Enescu. Mă bucur să știu că atât eu, cât și cei care vor veni să mă asculte ajutăm în acest fel Muzeele Minovici", a declarat pianista, potrivit comunicatului citat.Elisabeth Leonskaja va interpreta ultimele trei sonate pentru pian compuse de Franz Schubert - "Sonata nr. 19 în Do minor D958", "Sonata nr. 20 în La major D959" și "Sonata nr. 21 în Si bemol major D960".Evenimentul este organizat de Asociația "Prietenii Muzeelor Minovici", în beneficiul Muzeului de Artă Veche Apuseană "Ing. Dumitru Furnică Minovici".Biletele sunt puse în vânzare prin Eventim la Sala Palatului, în rețelele de magazine Germanos, Orange, Vodafone, Domo, în librăriile Humanitas și Cărturești, precum și online, pe www.eventim.ro