Pianista Elena Gatcin concertează în a doua zi de Crăciun, la Irish Pub

În primăvară, la competiția „Românii au talent”, cu interpretarea la pian a unei melodii a regretatei Aurei Urziceanu, constănțeanca (naturalizată) reușea să o impresioneze pe Andra. Elena Gatcin, artista în vârstă de 38 de ani, va concerta duminică, 26 decembrie, de la ora 19,30, la Irish Pub.„Sunt din Republica Moldova, dar de 12 ani stau în Constanța. Mi-a fost greu la început, pentru că nu vorbeam cum vorbesc oamenii de acolo și am avut și câteva incidente, glume sau nu… pe accentul meu. Asta m-a supărat foarte mult și am plâns din cauza asta, mă simțeam diferită, îi spuneam mamei mele că mi-e dor de casă și mi-e greu.Mama este omul care m-a susținut întotdeauna. Sunt muzician, vocalist și pianist. Știu doar două persoane că am venit aici, mama mea și fiul meu, Alexandru”, mărturisea Elena Gatcin înainte de a intra pe scena „Românii au talent”, de unde a ieșit cu un Golden Buzz, la care nu se aștepta.Elena a început să cânte la vârsta de 5 ani și are în total 17 ani de studii muzicale. După absolvirea Facultății de Muzică din Chișinău, s-a mutat în Constanța cu trupa ei. A lucrat trei ani la Teatrul Fantasio din Constanța. A cântat muzică jazz în diferite cluburi și a prins câteva contracte pe vase de croazieră. În prezent, Elena cântă cu trupa ei de jazz la diverse festivaluri.