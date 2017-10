Petrică Miu, despre postul de inspector general la ISJ Constanţa: "Nu am primit încă nimic oficial"

1

NIMIC OFICIAL

N-A PRIMIT NIMIC ca stie ca nimic n-a facut ca sa primeasca ceva asa fara munca! oficial acest profesor chiar a cam taiat frunza la caini ! daca ministerul a ajuns sa numeasca lenesi in functii inseamna ca de asta o sa aiba parte. Bucovala a fost la concurs mai Miule!!!. important este sa castige Bucovala procesul ptr ca are in contract pe 4 ani. Iar mizeriile pe care le face acum PSD-ul numind lenesi care3 stau la panda si vaneaza functii fara munca cinstita, demonstreaza ca astfel de lucruri fac , au facut si vor mai face cand sunt la putere! Miule iti sta f. bine la catedra sa inveti copiii istorie! lasa vrajelile!