Petreceţi al treilea an de liceu în Marea Britanie

În atenția elevilor de clasa a X-a

Petreceți al treilea an de liceu în Marea Britanie

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Junior Achievement Romania, cu sprijinul Headmasters’ and Headmistress’ Conference (asociație de școli independente din Marea Britanie) organizează, în România, pentru al cincilea an consecutiv, programul de burse HMC - Projects in Central and Eastern Europe. Acesta oferă elevilor de clasa a X-a oportunitatea de a petrece al treilea an de liceu (clasa a XI-a) într-o școală independentă din Marea Britanie. Prin participarea la program, elevii se familiarizează cu limba engleză și cu sistemul „boarding school”. Bursele acoperă taxa școlară anuală, cazarea și cheltuielile de masă.Elevii interesați să aplice trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să nu ocupe, la momentul înscrierii, un loc într-o școală din Marea Britanie; venitul părinților (brut, combinat) pe anul 2012 să nu depășească echivalentul în lei a 25.000 lire sterline; vârsta elevului trebuie să fie, la 1 septembrie 2013, între 16 ani și 17 ani și 6 luni.Înscrierile se fac până pe 7 decembrie 2012. Informații detaliate despre procesul de înscriere, taxele asociate programului de burse și despre ce poate presupune experiența anului petrecut în Marea Britanie sunt disponibile pe site-ul: http://www.burselehmc.jaromania.org/.