Peste 700 de profesori constănţeni află notele la Titularizare

Titulara facuta peste noapte! Tot ISJ sa traiasca! De cand dorea madam sa fie titulara in 28!?... Numai invarteli! Asta s-o pui sa faca, bineinteles, in favoarea ei. Definitivatul... varza, doctoratul... tot asa... De ce nu si titularizarea aranjata? Unde mai pui ca s-a comentat mult si bine ani in urma ca licenta si intreaga facultate a reusit s-o faca pe ciubucuri, cu aranjamente. Dovada ca habar nu are o iota germana! Monument de prostie pus pe functie si sustinut de ISJ.

Răspuns la: Fara concurs

Adăugat de : Stan, director pe perioada nelimitata, 27 iulie 2016

Ce nevoie are scoala 28 de concurs ptr ocuparea postului de director cand Stan e cea mai buna, cea mai tare din parcare? Lasati-o sa ramana...