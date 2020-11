Peste 600 de studenţi au rămas în cămine. Universitatea „Ovidius” a pregătit 10 camere pentru carantinare

Totuşi, la ora actuală, în cămine sunt cazaţi, încă, studenţii care la data de 1 octombrie aveau activitate didactică mixtă, dar şi aproximativ 50 de studenţi care au avut cursuri online, dar condiţiile de acasă (trafic internet, situaţie materială) i-au determinat să solicite cazare în cămin. Mai exact, a precizat rectorul UOC, conf. univ. dr. Dan Iliescu, la acest moment în cămine sunt cazaţi 635 de studenţi români, bursieri ai statului român, rezidenţi, doctoranzi, studenţi familişti şi studenţi Erasmus.





Pentru a evita îmbolnăvirea cu noul coronavirus, încă de la debutul pandemiei, instituţia a implementat o serie de măsuri. Dintre măsurile implementate începând cu acest an universitar, reamintim cazarea a maxim doi studenţi în fiecare cameră, în marea majoritate de la aceeaşi facultate şi aceeaşi specializare. De asemenea, în cele patru cămine au fost organizate zece camere pentru carantinare, iar în fiecare dintre acestea există dezinfectanţi, afişe de atenţionare şi prevenire (purtarea măştilor, păstrarea distanţei, accesul interzis persoanelor străine, interzicerea organizării de evenimente de socializare etc.).



„De exemplu, pe parcursul lunii octombrie am acţionat eficient şi pentru izolarea a 12 studenţi care au fost contact direct cu alţi colegi confirmaţi pozitiv”, ne-a declarat rectorul.





Din cauza situaţiei actuale, până în acest moment au reziliat contractul zece studenţi, iar alţi cinci studenţi s-au cazat în luna noiembrie. De asemenea, la data de 15 noiembrie s-a încheiat perioada de depunere a cererilor cu privire la reducerea taxei de cămin pentru studenţii ai căror părinţi sunt cadre didactice, provin din centre de plasament, au situaţii materiale reduse sau sunt orfani de unul sau ambii părinţi.





Din păcate, pandemia de coronavirus a forţat învăţământul să adopte, din nou, varianta de educaţie online. Desigur, măsura a fost implementată, inclusiv pentru universităţi. Aşa că, dacă până în urmă cu două săptămâni, acei studenţi ai Universităţii „Ovidius” din Constanţa (UOC), care puteau frecventa cursurile, erau fericiţi că îşi pot face laboratoarele şi unele seminarii, participând fizic la acestea, în prezent, mulţi dintre ei stau acasă, în faţa unui computer şi iau parte la cursurile predate de către cadrele didactice.