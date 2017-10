Peste 500 de elevi implicaţi în Săptămâna Mondială a Spaţiului

Peste 500 de elevi implicați în Săptămâna Mondială a Spațiului

În fiecare an, în perioada 4-10 octombrie, se sărbătorește Săptămâna Mondială a Spațiului, iar tema din acest an este „Mysteries of the Cosmos”. Cu prilejul acestui eveniment, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța organizează cea de-a șasea ediție a suitei de manifestări My Space, acțiune cuprinsă în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2010, poziția 176. Fascinația „Misterelor Cosmosului” a suscitat și anul acesta interesul a sute de elevi constănțeni. Ieri, a fost ultima zi de înscriere a participanților, dar și a lucrărilor la concursurile inițiate în cadrul Săptămânii Mondiale a Spațiului. Programate pe secțiuni, activitățile Centrului de Cercetări al Elevilor vor cuprinde mentorat realizat de elevii de liceu în școli generale, confecționarea de machete de navete spațiale, windmill, moonfinder, lansare de rachetomodele construite de elevi, promovarea gazetei „Știința azi”, prezentarea proiectelor câștigătoare la concursurile International Space Settlement Design Contest – NASA, dar și prezentări tematice „Istoria rachetelor”, „Omul și Luna”, „Roboții în spațiu”, vizionări de imagini 3D (confecționarea ochelarilor speciali și utilizarea lor la imaginile 3D), sesiune de comunicări științifice, expoziții, workshop la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța. De asemenea, la concursul MathSpace organizat de catedra de matematică s-au înscris câte două echipaje formate din patru elevi din clasele V-VIII, câte unul pe nivel. Vineri, 8 octombrie, de la ora 14, în amfiteatrul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, se va desfășura festivitatea de închidere a suitei de manifestări My Space. Cu acest prilej vor fi făcute premieri la fiecare secțiune.