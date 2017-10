Peste 47 de milioane de absenţe în anul şcolar trecut

Peste 47 de milioane de absențe în anul școlar trecut

Ştire online publicată Luni, 05 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cele mai multe absențe au fost înregistrate în luna noiembrie a anului trecut și anume 7.415.562 absențe. Urmează luna octombrie a aceluiași an, când au fost consemnate 7.363.037 absențe, și luna martie 2012, când elevii au avut 6.920.653 absențe.Cele mai puține absențe au fost înregistrate în luna iunie a acestui an - 1.382.827 absențe. Mai puține absențe au fost înregistrate și în luna aprilie din acest an și anume 2.376.950 absențe, precum și în luna septembrie a anului trecut - 2.646.284 absențe.Potrivit reprezentanților Ministerului Educației, dintre cele 47.291.789 absențe care au fost înregistrate de elevii din învățământul preuniversitar în anul școlar anterior, mai mult de 80% au fost motivate.Statistica mai menționează că, în anul de învățământ precedent, a fost înregistrată o medie de 2,19 absențe nemotivate pe elev. Cele mai multe absențe nemotivate au fost în luna octombrie a anului trecut, când a fost înregistrată o medie de 2,83 absențe nemotivate pe elev. Urmează luna noiembrie a anului trecut, cu o medie de 2,71 absențe nemotivate pe elev, și luna ianuarie a acestui an, cu o medie de 2,51 absențe nemotivate pe elev.Conform aceleiași surse, în învățământul preuniversitar au fost în anul școlar anterior 2.469.126 elevi.