Peste 150 de elevi ai Liceului „Virgil Madgearu”, beneficiari ai unui proiect european

În perioada octombrie 2021– ianuarie 2022, 156 de elevi din clasele a IX-a, a X-a si a XI-a din cadrul Liceului Economic „Virgil Madgearu” Constanța, sub îndrumarea profesorului economist Camelia-Isabela Marcu, au participat la implementarea proiectului european „Girls Go Circular”.Un proiect educațional finanțat de Uniunea Europeană, adresat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani. În rețeaua Junior Achievement, proiectul este implementat în opt țări – Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Ungaria.Prin intermediul unui program de învățare online privind economia circulară, proiectul urmărește dezvoltarea competențelor digitale și antreprenoriale ale fetelor din Europa cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani. Deși proiectul este special dezvoltat pentru a încuraja fetele să se orienteze către domeniile STEM, implicarea băieților este, de asemenea, permisă și susținută.Disponibile pe o platformă de e-learning, modulele digitale dezvoltate în cadrul „Girls Go Circular” permit elevilor să își aprofundeze cunoștințele despre economia circulară, dobândind, în același timp, competențe digitale și antreprenoriale. Sub coordonarea profesorului, elevii sunt implicați în activități practice, atât individuale, cât și de grup, având posibilitatea de a identifica soluții pentru marile provocări sociale și de mediu.„Girls Go Circular” cuprinde două module obligatorii – Introducere în economia circulara si Eticheta si siguranta in online - și alte opt module de învățare online despre provocările legate de extragerea, consumul și reutilizarea durabilă a resurselor naturale, care stimulează elevii să devină agenți ai schimbării în procesul de tranziție ecologică.Cele opt module tematice sunt:1. Metalele și economia circulară2. Moda și economia circulară3. Regândirea materialelor plastice4. O economie circulară pentru smartphone-uri și dispozitive electronice5. Deșeurile electronice și economia circulara6. Robotica și economia circulara7. Combaterea schimbărilor climatice prin consumul circular8. Economia circulară a alimentelor în orașeBeneficiile pentru elevi, profesori și școală sunt: participare la un proiect european; accesarea unor cursuri educaționale de actualitate; cursuri în format digital interactiv; durata mica de implementare: 4-8 ore în total. Elevii și profesorii pot accesa în mod gratuit activitățile digital-interactive, disponibile în limbile română și engleză.În rețeaua Junior Achievement (JA), proiectul, dezvoltat și gestionat de EIT Raw Materials, EIT Manufacturing, EIT Climate-KIC și EIT Food, este coordonat de JA Europa.