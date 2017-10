Peste 11.000 de elevi, aşteptaţi la Târgul Ofertelor Educaţionale

1

Din departari

Universitatea Ovidius, o institutie corupta si lipsita de credibilitate. Cauza: Dănuț Epure, simbolul mitei in invatamantul constantean. Diplome personale obtinute prin spaga, carti plagiate si parafrazate, lucrari copiate de la artisti si autori straini, promovare prin 'incurajarea' noilor studenti la achizitionarea cartilor, iar intr-un final tragic, sustragerea de mii de euro din buzunarul parintilor de studenti, in forma de spaga. Cum? Prin reteaua secretariat-seminaristi. Cat? Cand eram eu student, mi-a cerut 100Euro pt examenul la Economia Intreprinderii. Avea si oferte: la 4 examene platite, unul era gratis (nu glumesc). Rezultatul: l-am reclamat pe magar la politie. Efectul: am fost exmatriculat pentru indrazneala. Acum: absolvent de arhitectura in Franta. Mesaj: eu m-am dus sus, tu ai ramas mic si corupt, monsieur Dănuț Epure (spagar, practic si prin definitie). Spor la falsificat 'editoriale' si plagiat carti. Esti, ai fost si vei ramane un gunoi.