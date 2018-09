Peste 1.350 de elevi au început cursurile la Şcoala "Gheorghe Ţiţeica"

Peste 1.350 de elevi au început cursurile la Școala "Gheorghe Țițeica"

Primul clopoțel al anului școlar 2018-2019 a sunat, săptămâna aceasta, și pentru cei peste 1.350 de elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 30 „Gheorghe Țițeica”.Cu această ocazie, directorul școlii, prof. Sorin Cernăianu, a declarat că anul școlar în curs este unul deosebit, mai ales pentru că a început sub semnul centenarului Marii Uniri și sfârșește, în 2019, cu celebrarea a 50 de ani de la înființarea instituției de învățământ.Directorul adjunct al Școlii „Gheorghe Țițeica”, prof. Cici-Corina Vlad, a declarat că, în anul 2018-2019, unitatea de învățământ va funcționa cu 29 de clase primare și 16 clase gimnaziale.„Mulțumim pentru încrederea cu care mii de părinți girează an de an școala noastră. Aceasta ne face să ne dorim să fim mereu mai buni, să fim mereu la înălțime. Va fi un an încărcat de evenimente care ne vor solicita pe toți, dar care ne vor bucura sufletul. Vom consolida astfel parteneriatul pe care îl construim de mulți ani cu membrii comunității locale și vom încerca să păstrăm aceleași standarde înalte cu care i-am obișnuit”, a explicat prof. Cici-Corina Vlad.