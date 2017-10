Peste 1.000 de români studiază în universităţi din SUA, majoritatea cu finanţări masive

Peste 1.000 de români studiază în universități din SUA, majoritatea cu finanțări masive

American Corner Constanța și Comisia Fulbright din România au organizat, recent, prezentarea „Oportunități de studii universitare în Statele Unite“, destinată elevilor de liceu care vor să studieze la o universitate din SUA, cât și studenților care sunt interesați de masterat sau doctorat în străinătate. În sala American Corner s-au adunat 60 de elevi și studenți de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“, Liceul Teoretic „G. Călinescu“, Liceul Internațional de Informatică și din cadrul Facultății de Litere, secția Jurnalism. Reprezentanta Fulbright, Kimberd Jeakins, le-a prezentat tinerilor un filmuleț în care români aflați în State pentru studii își prezentau argumente menite să-i convingă pe liceenii români că merită să facă tot posibilul pentru a obține o bursă la universitățile din SUA. Tinerii au aflat ce programe de studiu oferă universitățile americane și ce resurse le pun la dispoziție studenților, prin ce diferă învățământul din Statele Unite de cel românesc și cum se construiește succesul academic și profesional, în cele mai bune universități din lume. „Toată lumea e dornică să vă ajute“ Corina Apostol este în anul III la „Duke University“ și a absolvit Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“. Ea le-a povestit colegilor mai mici din țară, prin intermediul unui filmuleț video realizat de membri ai comisiei Fulbright, cum este viața de student în SUA. „Aici toată lumea e dornică să vă ajute, sunt o serie de persoane în campus care te îndrumă cum să înveți. Mi-a plăcut în mod deosebit abordarea profesorilor pentru că sunt deschiși, te încurajează să iei informații și din alte domenii, iar dacă nu ești de acord cu părerile lor, le poți spune deschis. Tot ce îți cer ei este să le prezinți logic și corect informațiile pe care le-ai dobândit, să nu le furi din alte părți”. Dar oare în România profesorii nu încurajează educația și nu îi îndeamnă pe studenți la argumente logice? Activitățile de voluntariat și job-urile de vară atârnă greu la dosar Prezentarea a continuat cu informații despre componentele dosarului de admitere și formele de ajutor financiar pe care le oferă instituțiile de învățământ americane. Astfel, am aflat că este importantă scrisoarea de recomandare, și, ceea ce la noi în țară încă nu este foarte important, activitățile de voluntariat, cele extrașcolare și slujbele din timpul verii, care atârnă și ele la dosarul tânărului ce aplică pentru bursa în SUA. De asemenea, candidatul trebuie să atașeze și un eseu al cărui rol este acela de a-l evidenția și de a-l face unic. Dar degeaba un tânăr îndeplinește condițiile de mai sus dacă nu are și cunoștințe solide de engleză. Pentru a veni în întâmpinarea lor și a-i pregăti pentru testele SAT și Toefl, American Corner Constanța și Centrul Educațional al Comisiei Fulbright din București le pun la dispoziție celor interesați o serie de materiale pregătitoare. Aceste cărți și culegeri le sunt indispensabile tuturor celor care decid să urmeze studii universitare în SUA și vor să-și alcătuiască un dosar de admitere impresionant, de natură să atragă un pachet financiar consistent. Liceenii constănțeni vor să-și încerce norocul O dată selectat de comisiile universitare, viitorul student din România se va ocupa doar de obținerea vizei și de pregătirea bagajelor. De partea financiară se ocupă în totalitate americanii. Întrebată de un licean dacă banii din bursă sunt suficienți, Kimberd Jeakins a răspuns că nici nu se pune această problemă, sumele primite fiind de la 25.000 de euro, la 60.000 de euro. Influențați de argumentele prezentate de tinerii din filmuleț sau pur și simplu din dorința proprie de a urma cursuri în străinătate, liceeni, s-au arătat dornici să meargă și ei în Statele Unite. Astfel, Nicolae, un elev de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“, a spus că ar fi un noroc să plece în America. „O să îmi depun dosarul, deși nu cred că m-ar alege pe mine pentru că sunt alții mult mai buni. Dar, dacă am noroc să fiu selectat, o să merg în Statele Unite“, a spus Nicolae. Unii ar rămâne acolo, alții nu vor să plece de lângă familie Și Gabriel, elev în clasa a XI-a la același liceu, participant la olimpiade de fizică, se arată dornic să plece în străinătate. „A fost binevenită această activitate de la American Corner. Eu eram dinainte convins și interesat de bursele de studiu în străinătate. Acum aștept rezultatele de la testul SAT pe care l-am susținut la București. Vreau să studiez acolo fizica pentru că sunt mai multe oportunități și nu cred că m-aș întoarce în țară“. Despre colegii lui, Gabriel spune că cei mai mulți se arată interesați, deși unii se par reticenți când e vorba să plece departe de familie și de prieteni.